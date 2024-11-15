³°½ÐÀè¤ÇºÊ¤ò¡Ö¶òºÊ¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¡¢¥â¥éÉ×¤ÎÈ¯¸À¤¬¤Ò¤É¤¤¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´13Ëç)

ÅÄ¼Ë¤ÎÈ¬É´²°¤Ë²Ç¤®¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ×¤È¸È¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤À¤Ã¤¿¥æ¥á¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿·¿ÍAD¥³ー¥¹¥±¤È½Ð²ñ¤¤¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤­¤ë¡×·è¿´¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥æ¥á¤µ¤ó¤Ï¥³ー¥¹¥±¤ÎÄó°Æ¤Ç»÷´é³¨¤òÉÁ¤­¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¡¢¹«¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤ªÅ¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤â¹×¸¥¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Õ¥¯¥Õ¥¯ÎÁÄâ¤Ç¤Î»£±ÆÆü¡¢É×¤Î¥À¥¤¤È°ì½ï¤ËÎÁÄâ¤ÎÂç¾­¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥æ¥á¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡£¥¤¥ë¥«¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯¡Ø»ä¡¢Æ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡ÙÂè84ÏÃ¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£

©¥¤¥ë¥«

©¥¤¥ë¥«

©¥¤¥ë¥«

©¥¤¥ë¥«

©¥¤¥ë¥«

©¥¤¥ë¥«

©¥¤¥ë¥«

©¥¤¥ë¥«

©¥¤¥ë¥«

¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç¾­¤ÎÁ°¤Ç¥æ¥á¤µ¤ó¤ò¡Ö¶òºÊ¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼ºÎé¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·Âç¾­¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥á¤µ¤ó¤Ï´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¾ö¤ß¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¥À¥¤¤Ë¤Ï¥¤¥é¤Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£

É×¤äµÁÊì¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤À¤Ã¤¿¼çÉØ¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤­¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÏÃ

©¥¤¥ë¥«

©¥¤¥ë¥«

©¥¤¥ë¥«

¤³¤Î¤ªÏÃ¤ÏÅÄ¼Ë¤ÎÈ¬É´²°¤Ë²Ç¤¤¤À¼ç¿Í¸ø¡¦¥æ¥á¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤­Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ªÏÃ¡£·ëº§¡¦½Ð»º¤·¡¢²ÈÂ²¤ÇÈ¬É´²°¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ëÆü¡¹¡£É×¤äµÁÊì¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢²æËý¤òÂ³¤±¤ëÀ¸³è¤Ë¡¢¥æ¥á¤µ¤ó¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¯»Ï¤á¤¿¥Á¥é¥·¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯»Å»ö¤¬¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥æ¥á¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¥æ¥á¤µ¤ó¤Î³¨¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¸ý¥³¥ß¤Ç¹­¤¬¤ê¡¢È¬É´²°¤Î»Å»ö¤ÎËµ¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î»÷´é³¨¤òÉÁ¤¯»Å»ö¤Þ¤Ç»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤«¤¤¡¢¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¥æ¥á¤µ¤ó¤Ï¼¡Âè¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤­¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÉ×¤äµÁÊì¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥æ¥á¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢´Ä¶­¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ºÊ¡¦Êì¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö»ä¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤­¤¿¤¤¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¥æ¥á¤µ¤ó¤ò¡¢ÆÉ¼Ô¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£

µ­»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô

¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë