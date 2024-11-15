自民党は１５日の総務会で、選対委員長代理に河野太郎元デジタル相と古川禎久元法相を充てる人事の報告を受けた。

情報調査局長に佐々木紀衆院議員が就くなど、政治資金収支報告書に不記載があった衆参両院議員１２人を党役職に起用した。鈴木俊一総務会長は記者会見で「適材適所で決められたものだ」と説明した。

衆院の常任・特別委員長、審査会長の人事も内定した。２８日召集の臨時国会で選出される。主な人事は次の通り。（敬称略）

◇局長

団体総局長 牧島かれん▽地方組織・議員総局長 尾崎正直▽女性局長 本田顕子▽青年局長 中曽根康隆▽労政局長 森英介▽遊説局長 石橋林太郎

◇部会長

内閣第１ 国場幸之助▽内閣第２ 酒井庸行▽国防 岩田和親▽総務 島尻安伊子▽法務 津島淳▽外交 星野剛士▽財務金融 宮本周司▽文部科学 今枝宗一郎▽厚生労働 長坂康正▽農林 上月良祐▽水産 鈴木貴子▽経済産業 新谷正義▽国土交通 勝俣孝明▽環境 高橋はるみ

◇常任委員長

内閣 大岡敏孝▽外務 堀内詔子▽財務金融 井林辰憲▽文部科学 中村裕之▽厚生労働 藤丸敏▽国土交通 井上貴博

◇特別委員長

東日本大震災復興・防災・災害対策 金子恭之。