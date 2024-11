¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤È½é¥³¥é¥Ü¡ª¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥É¡¦¥¯¥ê¥¨¡×¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¥Ã¥°¤¬Í½Ìó³«»Ï¡¡12¡¦18È¯Çä

「カフェ・ド・クリエ」が創業30周年を記念して、人気キャラクターの「リラックマ」と初めてコラボレーションした商品「リラックマ カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」を、12月18日(水)から数量限定で発売する。事前予約は11月13日(水)からスタートしている。

「リラックマ」と『カフェ・ド・クリエ』コラボ商品のハッピーバッグ(4800円)が12月18日発売

「リラックマ カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」(4800円)は、選べる3種のオリジナルパイピングバッグ、オリジナルデザインのスープボウル、人気の焼き菓子2種、フードメニュー引換券2枚、オリジナルブレンドドリップバッグ1箱(5杯分)が入った商品。落ち着いた色合いを使用し、コーヒーやドーナツを楽しむリラックマがデザインされた。

「オリジナルパイピングバッグ」はキャンバス生地で、グレー、ベージュ、ネイビーの3色から選べる。リラックマの刺繍とパイピング、ロープハンドルがアクセントで、内生地に総柄を使用し、内ポケットが付いている。

リラックマが描かれた「フードメニュー引換券」は、パスタ(単品)、モーニングが対象となる。フードメニュー引換券の有効期限は2025年3月31日(月)まで。なお、オンラインストア購入では、フードメニュー引換券と焼き菓子はついていない。

「オリジナルスープボウル」はオリジナルデザインで、内側にも外側にも、リラックマたちが描かれており、内側には『カフェ・ド・クリエ』30周年記念と書かれている。少し浅めのため、スープの具材をごろっと見せることができるとのこと。

さらに、焼き菓子2種(塩キャラメルドーナツ、ベルギーチョコドーナツ)、オリジナルブレンドドリップバッグ1箱(5杯分)が入っている。

同商品は、「カフェ・ド・クリエ」、「メゾン・ド・ヴェール」店舗にて、12月18日(水)から1月31日(金)まで販売する。店舗での事前予約は、11月13日から12月17日までで、事前予約分引取は、12月18日から12月24日まで。オンラインストアは、1月7日午前11時から発売する。



なお、価格は税込みで送料込みとなり、数量限定でなくなり次第終了となる。



(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.