BTS ジン、1stソロアルバム「Happy」で待望のカムバック！“他のメンバーの分までたくさん活動する”

BTS(防弾少年団)のジンが本日(15日)午後2時、1stソロアルバム「Happy」を全世界同時発売した。「Happy」は彼にとって重要な「幸せ」を探す旅路について語る。ジンは新アルバムを通じて幸せの要素である愛、ときめき、勇気のような感情を率直に表現し、ポジティブなエネルギーを届ける「日差しのような存在」(A Ray of Sunshine)になりたいと願う。彼はアルバムを聴くすべての人が幸せになることを願う気持ちを音楽に込めた。

温かい気持ちで満たされた「Happy」には、タイトル曲「Running Wild」をはじめ「I'll Be There」「Another Level」「Falling」「Heart on the Window(with WENDY)」「I will come to you」など計6曲が収録されている。バンドサウンドをベースにした多彩なジャンルの音楽の中に“ボーカリスト・ジン”の魅力が溶け込んでいる。彼はファンソング「I will come to you」を作詞するなど、全般的なアルバム制作に参加し、音楽的力量を発揮した。ジンは1stソロアルバム「Happy」の発売について、所属事務所のBIGHIT MUSICを通じて一問一答に答えた。ジン:まず、僕の名前のソロアルバムが発売されることになって嬉しいですし、ファンのみなさんに喜んでいただきたいです。そして今回のアルバムを聴くすべての人が幸せになることを願っています。今回のアルバムには、僕の意見が多く反映されています。それだけ僕の好みを十分に反映したアルバムなので、「いい歌だ」「また聴きたい」という反応が出たら幸せだと思います(笑)。ジン:今回のアルバムは僕が好きなバンドサウンドをベースに構成しました。バンドサウンドは会場で聴くと特に盛り上がるので、会場でこの歌を聴いたらどうかなと想像しながら鑑賞することをおすすめします。ジン:ノスタルジックな気持ちを感じました。歌を聴くみなさんも、リラックスできて、親しみを感じていただけると思い、「Running Wild」をタイトル曲に選びました。ジン:レコーディングをしながら、何度も発音を修正しました。アメリカの発音とイギリスの発音が違うので少し混乱しましたが、何度もやり直して正しい発音で歌おうと最大限努力しました。もちろん僕の発音が素晴らしくなかったせいもあったのですが(笑)。ジン:最初から僕が歌うことを前提に作った歌なので、難しいところはあまりありませんでした。ただ、歌詞の中の「One Two Three Four」で楽しい感じを出さないといけないのですが、そこがうまくいかなくて何度も録音しました。ジン:訓練兵になってから、その時の感情を何行か書き綴りました。「ファンのみなさんが待っているのに、歌わないといけないのに、ライブしないといけないのに」みたいな率直な感情の記録でした。それをもとに当時の感情を振り返りながら、一日も早くファンのみなさんのもとに戻りたいという気持ちを歌詞にしました。ファンのみなさんに、この気持ちが届くことを願っています。ジン:最近いろんな活動をしました。ファンのみなさんがその活動を見て喜んでくれて、幸せそうな姿を見て、僕も幸せになりました。「このために働くんだ」と思いました。ジン:まず、アルバムを待ってくださったARMYのみなさんに感謝します。みなさんがいたから、「Happy」というアルバムを出すことが出来たと思います。ARMYのみなさん、僕が他のメンバーの分までたくさん活動しますので退屈したらダメですよ! 愛しています!