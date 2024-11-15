ロッテが来季コーチ発表 日本ハム退団の建山義紀氏は１軍投手コーチに就任【一覧】
ロッテは１５日、来季のコーチングスタッフを発表した。
今オフに日本ハムを退団した建山義紀氏は１軍投手コーチに就任。新任コーチの背番号は建山コーチ「７１」、大家コーチ「８９」、南コーチ「８５」、細谷コーチ「８２」となった。また小野晋吾投手コーチはプロスカウトに就任する。
【１軍】
監督 吉井理人
投手コーチ 建山義紀
投手コーチ 黒木知宏
チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ 大塚明
打撃コーチ 栗原健太
バッテリーコーチ 江村直也
戦略コーチ 金子誠
内野守備兼走塁コーチ 根元俊一
外野守備兼走塁コーチ 伊志嶺翔大
１・２軍統括コーチ兼球団本部１・２軍統括コーディネーター 光山英和
【２軍】
監督兼統括打撃コーチ サブロー
チーフ投手コーチ 大家友和
投手コーチ 大隣憲司
投手コーチ 松永昂大
育成投手コーチ兼 投手コーチ 南昌輝
打撃コーチ 堀幸一
打撃コーチ 細谷圭
バッテリーコーチ 金澤岳
内野守備兼走塁コーチ 三木亮
外野守備兼走塁コーチ 諸積兼司
【コーディネーター】
１・２軍統括打撃コーディネーター 福浦和也
投手コーディネーター 大谷智久
守備コーディネーター 小坂誠