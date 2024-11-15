＜個人投資家の予想＞ 11月15日 16時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3099) 三越伊勢丹 東証プライム
(4255) ＴＨＥＣＯＯ 東証グロース
(5259) ＢＢＤイニシ 東証グロース
(8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム
(3920) アイビーシー 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2146) ＵＴ 東証プライム
(4324) 電通グループ 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(5381) Ｍｉｐｏｘ 東証スタンダード
(9229) サンウェルズ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3099) 三越伊勢丹 東証プライム
(4255) ＴＨＥＣＯＯ 東証グロース
(5259) ＢＢＤイニシ 東証グロース
(8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム
(3920) アイビーシー 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2146) ＵＴ 東証プライム
(4324) 電通グループ 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(5381) Ｍｉｐｏｘ 東証スタンダード
(9229) サンウェルズ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS