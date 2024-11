ENHYPEN「No Doubt」振り付け練習映像公開！カジュアルな練習着姿で一糸乱れぬダンスを披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■曲の後半部に行くほど、メンバーたちのエネルギーも最高潮に!

ENHYPENが、2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』のタイトル曲「No Doubt」の振り付け練習映像を公開した。

ENHYPENはカジュアルな普段着姿で登場。「レッツゴー!」と叫ぶJUNGWONの力強い気合いとともに、メンバーたちは練習であるにもかかわらず、実際のステージのようなエネルギーを発散した。

流麗なダンスラインが目立つNI-KIのソロダンスを皮切りに、ENHYPENは一糸乱れぬ動きを見せる。シニカルな表情とグルーヴィーなパフォーマンス、ダイナミックな動作に注目だ。

特にズボンの後ろポケットを活用して華麗な動作を見せる振り付けは、いっそう成熟したENHYPENの魅力を伝える。曲の後半部に行くほどメンバーたちのエネルギーも最高潮に達し、振り返ってポケットに手を入れるエンディングでは、まるでモデルのような強烈な印象を放つ。

「No Doubt」は、いつも一緒にいることはできないが、変わらない愛を確信するストーリーを、ダンサブルなシンセポップジャンルで歌った曲。 レトロな雰囲気のシンセサイザーと、ENHYPENの繊細なボーカルが没入感を与える。

「No Doubt」が収録された『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』はリパッケージアルバムであるにもかかわらず、発売当日の11月11日だけで100万枚以上売り上げた。

リリース情報

2024.11.19 ON SALE ※日本お届け日(予定)

ALBUM『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』

韓国発売日:11月11日

2024.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「No Doubt(Japanese Ver.)」

2024.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「XO(Only If You Say Yes)(Japanese Ver.)」

