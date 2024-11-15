【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(15日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42644.78 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41417.14 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41256.98 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40531.36 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40403.04 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39995.14 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39910.55 新値三本足陽転値
39869.19 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39458.92 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39388.93 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39051.68 6日移動平均線
39021.87 均衡表転換線(日足)
38984.77 均衡表基準線(日足)
38922.71 25日移動平均線
38642.91 ★日経平均株価15日終値
38527.68 200日移動平均線
38481.40 26週移動平均線
38386.49 ボリンジャー:-1σ(25日)
38374.83 13週移動平均線
38139.52 均衡表雲上限(日足)
38042.94 均衡表転換線(週足)
37913.89 75日移動平均線
37850.27 ボリンジャー:-2σ(25日)
37751.39 均衡表雲上限(週足)
37360.72 ボリンジャー:-1σ(13週)
37314.06 ボリンジャー:-3σ(25日)
37093.61 ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45 均衡表基準線(週足)
36346.62 ボリンジャー:-2σ(13週)
35787.71 均衡表雲下限(週足)
35705.82 ボリンジャー:-2σ(26週)
35492.84 均衡表雲下限(日足)
35332.52 ボリンジャー:-3σ(13週)
34318.03 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 32.99(前日48.06)
ST.Slow(9日) 48.76(前日64.20)
ST.Fast(13週) 76.07(前日75.51)
ST.Slow(13週) 77.30(前日77.11)
［2024年11月15日］
株探ニュース