

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42644.78 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41417.14 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41256.98 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40531.36 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40403.04 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39995.14 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39910.55 新値三本足陽転値

39869.19 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39458.92 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39388.93 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39051.68 6日移動平均線

39021.87 均衡表転換線(日足)

38984.77 均衡表基準線(日足)

38922.71 25日移動平均線



38642.91 ★日経平均株価15日終値



38527.68 200日移動平均線

38481.40 26週移動平均線

38386.49 ボリンジャー:-1σ(25日)

38374.83 13週移動平均線

38139.52 均衡表雲上限(日足)

38042.94 均衡表転換線(週足)

37913.89 75日移動平均線

37850.27 ボリンジャー:-2σ(25日)

37751.39 均衡表雲上限(週足)

37360.72 ボリンジャー:-1σ(13週)

37314.06 ボリンジャー:-3σ(25日)

37093.61 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36346.62 ボリンジャー:-2σ(13週)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35705.82 ボリンジャー:-2σ(26週)

35492.84 均衡表雲下限(日足)

35332.52 ボリンジャー:-3σ(13週)

34318.03 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 32.99(前日48.06)

ST.Slow(9日) 48.76(前日64.20)



ST.Fast(13週) 76.07(前日75.51)

ST.Slow(13週) 77.30(前日77.11)



［2024年11月15日］



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