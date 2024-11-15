　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42644.78　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41417.14　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41256.98　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40531.36　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40403.04　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39995.14　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39910.55　　新値三本足陽転値
39869.19　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39458.92　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39388.93　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39051.68　　6日移動平均線
39021.87　　均衡表転換線(日足)
38984.77　　均衡表基準線(日足)
38922.71　　25日移動平均線

38642.91　　★日経平均株価15日終値

38527.68　　200日移動平均線
38481.40　　26週移動平均線
38386.49　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38374.83　　13週移動平均線
38139.52　　均衡表雲上限(日足)
38042.94　　均衡表転換線(週足)
37913.89　　75日移動平均線
37850.27　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37751.39　　均衡表雲上限(週足)
37360.72　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37314.06　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37093.61　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36346.62　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35705.82　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35492.84　　均衡表雲下限(日足)
35332.52　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34318.03　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　32.99(前日48.06)
ST.Slow(9日)　　48.76(前日64.20)

ST.Fast(13週)　 76.07(前日75.51)
ST.Slow(13週)　 77.30(前日77.11)

［2024年11月15日］

株探ニュース