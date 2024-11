履くファンデーション！FLORe『キュリエットフェイクタイツ』

FLOReは、シリーズ累計販売数120万枚※を誇る「キュリエット(Quliet)」シリーズから、冬でもオシャレとボディメイクを追求する女性たちに向けた新商品『キュリエットフェイクタイツ』を2024年11月15日(金)から販売中です。

FLORe『キュリエットフェイクタイツ』

サイズ : フリーサイズ

カラー : ヌードベージュ、ブルベブラック、イエベブラック

素材 : 表面 ポリエステル64%、ナイロン29%、

ポリウレタン(スパンデックス)7%

裏面 ポリエステル100%

FLOReは、シリーズ累計販売数120万枚※を誇る「キュリエット(Quliet)」シリーズから、冬でもオシャレとボディメイクを追求する女性たちに向けた新商品『キュリエットフェイクタイツ』を2024年11月15日(金)から販売中。

コンセプトは「パーソナルカラーを意識した履くファンデーション」で、冬でもオシャレを楽しめる極暖タイプの着圧タイツとなっています。

※同社調べ

近年、パーソナルカラー診断が女性の間で大きな注目を集めています。

SNSを中心に「パーソナルカラー診断」というキーワードが頻繁に見かけられるようになり、多くの女性が自分自身のパーソナルカラーを知りたいという興味を持っています。

パーソナルカラーを意識し、冬でも美脚を諦めない方にファッションを楽しめる着圧型のフェイクタイツになっています。

キュリエットフェイクタイツ

【キュリエットフェイクタイツの特徴】

■豊富なカラー

ヌードベージュ、ブルベブラック、イエベブラックとメイク感覚で好みのカラーをファッションに合わせて自由に楽しめるラインナップになっています。

ヌードベージュ

ブルベブラック

イエベブラック

■超極暖の魔法

まるで毛布を纏っている様なふかふかの極圧裏起毛でしっかり保温!他社製品では2mm程度の裏起毛に対して、3mmの裏起毛を採用し極上のふわふわの保温効果を実現しています。

真冬でもオシャレを楽しめます。

極暖

極暖

■透け感による美脚の魔法

40デニールのストッキングの様な透け感で自然な肌色を演出。

メッシュ生地、素肌調の生地、極圧裏起毛生地の3重構造による素肌感を実現しています。

3重構造でありながらしっかり伸縮しますので、着苦しさゼロです。

伸縮性

■細見え美脚の魔法

独自の加圧分散テクノロジーで極圧素材でも履くだけで瞬時に美脚を実現します。

履いて日常生活を過ごすだけで、カロリー消費率もアップします!※筋電位測定での商品着用時の運動効果による測定結果調べ

加圧分散

