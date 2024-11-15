¾¾»³±Ñ¼ù¥¤¡¼¥°¥ëÄù¤á¤Ç65¡ÖÀ¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×ÀÐÀîÎË¡¢¾¾»³çýÀ¸¤ÈÆ±ÁÈ¤ÇÌöÆ°¡¡4ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ç½µËö¤Ø
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹Âè2Æü¡Ê2024Ç¯11·î15Æü¡¡µÜºê¸©¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¡á7042¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡8°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê32¡áLEXUS¡Ë¤¬1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¿¤Ð¤·¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¿¶¤ê¤Á¤®¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼º¸¥µ¥¤¥É¤Ø¡£»Ä¤ê187¥ä¡¼¥É¤«¤é8I¤Ç¥Ô¥ó¼êÁ°¤Ë2¥ª¥ó¡£4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ²ñ¿´¤Î¥¤¡¼¥°¥ë¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼È¯¿Ê¤·¤¿¤¬¡¢2ÈÖ¤Ç¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÎÓ¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Íð¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Àµ³Î¤Ê¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÎÌ»º¡£4ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¤«¤é¥Ô¥óÂ¦¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢5ÈÖ¤Ï2¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤ÆÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç²ÃÂ®¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤âÃ»¤¤¥Ñ¡¼4¤Î13ÈÖ¤Ç¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥°¥ê¡¼¥óÂ¦¤Þ¤Ç±¿¤ó¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò´ó¤»¤Æ¡£14ÈÖ¤Çº¸¥é¥Õ¤«¤é50¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀîÎË¡¢16ºÐ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¾¾»³çýÀ¸¤È¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÀ¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï3¿Í¤È¤â¡¢¤½¤³¤½¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À¨¤¯ÎÉ¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤à¡£3ÆüÌÜ¤ÏÅ·¸õ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡ÖÅ·µ¤¤¬»ý¤Ã¤ÆÌÀÆü¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤«¤é¡ÖºòÆü¤Ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬º£Æü¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£