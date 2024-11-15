　日本時間１６時００分に英鉱工業生産指数（9月）、製造業生産高（9月）、貿易収支（9月）、月次GDP（9月）、実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

鉱工業生産指数（9月）16:00
予想　N/A　前回　0.5%（前月比)
予想　N/A　前回　-1.6%（前年比)

製造業生産高（9月）16:00
予想　N/A　前回　1.1%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.3%（前年比)

貿易収支（9月）16:00
予想　N/A　前回　-150.6億ポンド（商品貿易収支)
予想　N/A　前回　-9.55億ポンド（貿易収支)

月次GDP（9月）16:00
予想　N/A　前回　0.2%（前月比)

実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第3四半期）16:00
予想　N/A　前回　0.5%（前期比)
予想　N/A　前回　0.7%（前年比)