まもなく英鉱工業生産指数などの発表 まもなく英鉱工業生産指数などの発表

リンクをコピーする みんなの感想は？

日本時間１６時００分に英鉱工業生産指数（9月）、製造業生産高（9月）、貿易収支（9月）、月次GDP（9月）、実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。



鉱工業生産指数（9月）16:00

予想 N/A 前回 0.5%（前月比)

予想 N/A 前回 -1.6%（前年比)



製造業生産高（9月）16:00

予想 N/A 前回 1.1%（前月比)

予想 N/A 前回 -0.3%（前年比)



貿易収支（9月）16:00

予想 N/A 前回 -150.6億ポンド（商品貿易収支)

予想 N/A 前回 -9.55億ポンド（貿易収支)



月次GDP（9月）16:00

予想 N/A 前回 0.2%（前月比)



実質ＧＤＰ（速報値）（2024年 第3四半期）16:00

予想 N/A 前回 0.5%（前期比)

予想 N/A 前回 0.7%（前年比)

外部サイト