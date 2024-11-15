来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇１１月１８日



０８：５０ 日・機械受注

１９：００ ユーロ・貿易収支

※Ｇ２０（２０カ国・地域）首脳会議（１９日まで）



◇１１月１９日



００：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

０６：００ 米・対米証券投資

０９：３０ 豪・豪中央銀行が金融政策会合の議事要旨公表

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１８：００ ユーロ・経常収支

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２２：３０ 米・住宅着工件数

２２：３０ 米・建設許可件数

※日・閣議



◇１１月２０日



０８：５０ 日・貿易統計

１６：００ 独・生産者物価指数

１６：００ 英・消費者物価指数

１６：００ 英・小売物価指数

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１９：００ ユーロ・建設支出

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：００ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言

※インド市場が休場



◇１１月２１日



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１６：４５ 仏・企業景況感指数

２２：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数



◇１１月２２日



００：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

００：００ 米・景気先行指標総合指数

００：００ 米・中古住宅販売件数

０８：３０ 日・全国消費者物価指数

０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１６：００ 英・小売売上高

１６：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

※日・閣議



◇１１月２３日



００：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）







◎決算発表・新規上場など



○１１月１９日



決算発表：ＳＯＭＰＯＨＤ<8630>，ＭＳ＆ＡＤ<8725>，東京海上<8766>

※海外企業決算発表：ウォルマート



○１１月２０日



※海外企業決算発表：エヌビディア



○１１月２２日



※東証スタンダード上場：ガーデン<274A>



出所：MINKABU PRESS