Stray Kids（ストレイキッズ）日本2ndアルバム『GIANT』が全世界で快挙を連発

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■K-POPアーティストの日本作品がアメリカのiTunesアルバムチャートで1位を獲得するのは2024年になって初

Stray Kidsが、11月13日にリリースした日本2ndアルバム『GIANT』が国内外問わず全世界で快挙を連発。配信では、9の国・地域でiTunesソングチャート総合1位を記録。さらに、日本とアメリカなどを含む19の国・地域でiTunesアルバムチャート総合1位を獲得している（11月14日時点）。

K-POPアーティストの日本作品がアメリカのiTunesアルバムチャートで1位を獲得するのは、2024年初の快挙となった。

また、日本ではiTunesで3冠を記録（iTunes 総合トップアルバム・ランキング、iTunes POPトップアルバム・ランキング、iTunes K-POPトップアルバム・ランキング）。さらに、Apple Musicでも3冠に輝いた（Apple Music 総合アルバム・ランキング、Apple Music Popアルバム・ランキング、Apple Music K-Popアルバム・ランキング）。

他にも、LINE MUSICリアルタイムアルバム TOP100や、LINE MUSICデイリーアルバム TOP100、AWAリアルタイム急上昇楽曲 トップ100でも1位を記録し、“GIANT旋風”を巻き起こしている。

リリース情報

2024.11.13 ON SALE

ALBUM『GIANT』

Stray Kids OFFICIAL SITE

https://www.straykidsjapan.com/