Yostarは、Android/iOS/PC用対戦型麻雀ゲーム「雀魂」において、Android/iOS用アイドル育成シミュレーション&リズムゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」とのコラボを11月25日より開催する。またコラボ開催を記念してRPキャンペーンも実施される。

コラボ内容などの続報は、「雀魂」公式Xにて発表される予定となっている。

「アイドルマスター シャイニーカラーズ×雀魂」コラボ

開催期間:11月25~12月16日 予定

「アイドルマスター シャイニーカラーズ×雀魂」RPキャンペーン

開催期間:11月15日~11月25日メンテナンス終了まで

賞品:祈願の巻物10枚×10名

期間中、ハッシュタグ「#雀魂シャニマスコラボ」を付けて対象の投稿を引用RPすると、賞品として祈願の巻物10枚が10名に当たる。

