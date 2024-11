旬のさつまいもパンや食感を楽しむカレーパン！東武百貨店 池袋本店『IKEBUKUROパン祭』

東武百貨店 池袋本店 8階催事場では、11月21日(木)から26日(火)まで『IKEBUKUROパン祭』を開催します。

東武百貨店 池袋本店『IKEBUKUROパン祭』

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約220坪)

期間 :2024年11月21日(木)〜26日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時

※写真はイメージです。

※11月15日(金)時点の内容です。

※表示価格は「消費税込み」の価格です

今回の注目は、旬の「さつまいもを使ったパン」や、食感を楽しむ「カレーパン」。

そのほか、「チョコレートを使ったパン」や味噌やお好み焼きといった「和風パン」など、パン祭「初出店」17店舗を含む全57店舗を展開します。

■旬のさつまいもを使ったパンが登場!

寒くなってきたこの時期が旬の「さつまいも」。

あんバターパンやタルト、サンドなど、さまざまなさつまいものパンを展開します。

[東武限定品]

【手づくりのデリとパン cafe cocona】

シルクスイートの焼芋あんバター(1個)896円〈各日販売予定30点〉

絹のような舌触りと甘みを最大限に引き出した茨城県産シルクスイートの焼き芋と、あんバターが相性抜群。

【手づくりのデリとパン cafe cocona】

【GARDEN HOUSE CRAFTS】

さつま芋とりんごのクランブルエッグタルト(1個)580円〈各日販売予定40点〉

16層のクロワッサン生地で作ったザクザク食感のエッグタルト。

鳴門金時と紅はるかの干芋を使用したスイートポテトに紅玉のフィリングを贅沢にトッピング。

さらに紫芋クランブルでザクザク感アップ。

【GARDEN HOUSE CRAFTS】

【GRANDE Cafe URAWA】

紅あずま&バター醤油ベーコンサンド『甘藷乃神(いものかみ)』(1個)450円

ダイスカットした紅あずまを大豆マヨネーズで和え、バター醤油で焼いたベーコン、レタスを挟んでレモン果汁で仕上げたサンド。

【GRANDE Cafe URAWA】

■「ザクザク」「カリッ」「とろ〜り」!食感を楽しむカレーパン!

「ザクザク」、「カリッ」とした生地や、チーズが「とろ〜り」など、食感を楽しめるカレーパンが登場します。

【小麦の奴隷LABO 自由が丘店】

ザックザクカレーパン(1個)420円〈各日数量限定〉

パン生地にはクルトンをたっぷりとつけ、ザックザクな食感に。

中にはジャガイモがごろっと入ったカレーパン。

【小麦の奴隷LABO 自由が丘店】

【別子飴本舗】

カリットカリー 甘とろ豚(1個)432円〈各日数量限定〉

愛媛県独自のブランド豚「甘とろ豚」を贅沢に使用。

和風出汁のカレーと合わせた逸品。

【別子飴本舗】

【奥芝商店 小麦のかたまり】

150年の生カレーパン 海老キーマ北海道4種のチーズ(1個)648円

創業77年北海道産小麦にこだわる「シロクマベーカリー」とタッグを組んだ、チーズソースがふわっと、とろ〜り入ったカレーパン。

【奥芝商店 小麦のかたまり】

■進化系クロワッサンサンドなどチョコレートを使ったパンが登場!

[実演]

【LA VIGNE AKIKO(ラ ヴィーニュ アキコ)】

イチゴと生チョコのショートケーキクロスサンド(1個)801円〈各日数量限定〉

自慢のクレームシャンティといちご、生チョコレートを挟んだデザートクロスサンド。

【LA VIGNE AKIKO(ラ ヴィーニュ アキコ)】

[東武限定品][実演]

【オスピターレ】

スフォリアテッラフォンダンショコラ(1個)481円〈各日数量限定〉

バリッバリ生地の中に、溢れるほどのとろける生チョコが入ったイタリアの焼き菓子「スフォリアテッラ」。

【オスピターレ】

【サザンメイド・ドーナツ】

ティラミス(1個)420円

卵不使用のフワフワ生地と濃厚なマスカルポーネホイップが好相性。

ホイップクリームに入っている細かく砕いたコーヒーが隠し味!

【サザンメイド・ドーナツ】

■和風パンの変わり種!味噌・お好み焼き・2つの味が楽しめる玉子サンド?!

[東武限定品][実演]

【コラッツィオーネ ヴァーリオ】

うま味麹豚味噌焼きサンド(1個)1,296円〈各日販売予定30点〉

うま味麹味噌に漬け込んだ銘柄豚を香ばしく焼き上げ、生食パンでサンド。

【コラッツィオーネ ヴァーリオ】

【マザーグース】

お好み焼きパン(1個)350円

パン生地の上に、焼きそば目玉焼きマヨネーズ。

カリっとした焼きそば麺とお好み焼きの相性抜群。

【マザーグース】

【喫茶マドラグ】

マドラグの玉子サンドイッチ(1パック)680円

こくのあるデミグラスソースにマスタードやマヨネーズをきかせた秘伝のソースがポイント。

パンのかじり方で2つの違う味が楽しめる。

【喫茶マドラグ】

■初出店の店舗に注目!

【本郷ベーカリー】

手のひら食パン 各種(1個)380円から

人気の「カレーパンの王様」や「シーフードグラタン」、「ハニーチーズ」などさまざまな種類の手のひらサイズのミニ食パン。

【本郷ベーカリー】

[実演]

【&EARL GREY】

ハワイアンスコーン(1個)378円

クリームチーズやフルーツがゴロゴロ入った、外はサクッと中はしっとりした新感覚スコーン。

【&EARL GREY】

【Len】〈出店期間:11/25(月)・26(火)〉

カンパーニュサスティナビリティ ほうじ茶フリュイ 渋皮栗と大納言(1個)1,080円〈各日販売予定16点〉

カンパーニュ生地に、ほうじ茶や栗の甘露煮などを練り込んだパン。

【Len】

