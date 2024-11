速ブロックチェーン技術 「GLS」を提供するアーリーワークスと業務提携！サービス・イノベーション

グルメサイト「Yummeet!(ヤミート)」を運営するサービス・イノベーションは、高速の独自ブロックチェーン技術「Grid Ledger System」を展開するブロックチェーントータルソリューションプロバイダであるアーリーワークスと業務提携契約を締結しました。

この提携により、同社のミッションである「使命のある人と会社を増やし、未来に期待できる社会を創る」の実現を目指し、地域密着型のグルメコミュニティサイト「Yummeet!(ヤミート)」を進化させ、グルメ業界のデファクトスタンダードを目指して革新的な価値提供に取り組みます。

【業務提携の背景と目的】

今回の提携は、アーリーワークスの先進的なブロックチェーン技術と同社のグルメ業界における専門性を融合させ、日本のグルメ業界に新たなスタンダードを打ち立てることを目指しています。

国内で多くのユーザーに利用されている一部のグルメサイトでは、広告型モデルが採用されており、掲載企業はプランやランクに応じた掲載料や広告料を考慮することで、上位表示される仕組みが提供されていて、評価や口コミの信頼性について疑問が残る構造になっています。

また、ユーザーが飲食店を探す際、参考にしようとするレビューが、意図的な評価やイタズラな投稿、誹謗中傷により、正確な情報が得られにくい場合もあります。

さらに、企業がインフルエンサーを活用して動画サイトなどで飲食店を紹介する機会も増えており、ユーザーにとって、本当に自分に合ったお店を探し出すことが難しくなっています。

一方で、ブロックチェーン技術は、情報の非改ざん性を保証する画期的なテクノロジーとして注目されています。

その特徴により、情報の信頼性を高めるための強力な手段となります。

ブロックチェーンでは、取引データや記録が分散型のネットワーク上に保存され、改ざんや不正アクセスが極めて困難です。

この堅牢な構造により、データの透明性と信頼性が向上し、様々な分野での活用が進んでいます。

サービス・イノベーションはYummeet!を通じて、企業ファーストではなくユーザーファーストなグルメサイトを確立し、本当に自分にあったお店とユーザーを結びつけ、これまでにない新しいグルメ体験と日本のグルメサイトのデファクトスタンダードとなるべく、新技術を活用したシステムおよび事業開発を実現します。

【Webの市場可能性】

Web3の代表的技術であるブロックチェーンの世界市場規模は年々拡大を続けており、2023年には約106億ドル(およそ1兆5,500億円)、2030年には4,041億ドル(およそ58兆6,000億円)になると予測されています(※1)。

2023年から2030年にかけての7年間では38倍ほどの成長が見込まれており、驚くべき市場成長スピードとしても世界的に高い注目を集めています。

一方、国内のブロックチェーンの市場規模は2023年で1,427億円(※2)と見られ、世界の市場規模と比較すると、日本のマーケットシェアはおよそ10%程度と推測されます。

日本では、令和4年6月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」等において、「ブロックチェーン技術を基盤とするNFT(非代替性トークン)の利用等のWeb3.0の推進に向けた環境整備」が盛り込まれたことを踏まえ、今後のブロックチェーン活用の検討を行う「Web3.0研究会」がデジタル庁に発足し活動するなどの取り組みも増えています。

【ブロックチェーン技術の必要性とメリット】

●利用者エンゲージメントの向上と信頼性の確立

デジタル化が進む現代において、消費者が事業者に求める信頼性や透明性への期待が高まっています。

特に飲食店のレビューでは、情報の信頼性が欠けるとユーザーの意思決定に大きな影響を及ぼします。

従来のグルメサイトでは、運営者の情報管理や評価システムの公平性に課題があり、エンゲージメントの向上も課題とされています。

こうした課題に対し、ブロックチェーン技術を導入することで、よりオープンで信頼性の高いプラットフォームが提供可能となります。

さらに、ユーザーが貢献するたびにインセンティブが提供され、ユーザーの関与と満足度が高まると同時に、ユーザー主体で成長していくコミュニティも実現します。

●口コミやレビュー信頼性と透明性の向上

ブロックチェーン技術を活用することで、レビューや評価、予約履歴などのデータは、改ざんや操作が不可能な形で記録されます。

これにより、ユーザーは飲食店の評価やクーポン利用履歴などを信頼して利用でき、安心感をもってサービスを利用することが可能です。

●飲食体験におけるインセンティブの強化

ブロックチェーン技術を活用することで、飲食体験、ユーザーがレビューや写真アップロード、お店の宣伝などのアクションを行う際に、NFT(Non-Fungible Token、非代替性トークン)やポイントなどの流動性が高い報酬を提供することができます。

ユーザーは、より公平な環境のもとで参加することで報酬を得られるため、利用者の満足度とエンゲージメントが向上します。

●コミュニティ主導のグルメプラットフォームとしての進化

DAO(分散型自律組織)の仕組みを取り入れ、ユーザーがプラットフォームの運営方針やイベント開催、飲食店の新メニューの提案に参加できるようになります。

これにより、ユーザー自身がサービスの発展に貢献し、コミュニティ全体でより良いプラットフォームを築くことが可能です。

【提携の主な内容】

●グルメサイト「Yummeet!(ヤミート)」をはじめとしたプロダクトにWeb3ソリューション活用

アーリーワークスのブロックチェーンソリューションをYummeet!をはじめとした同社のプロダクトに反映させると同時に、継続的な相談体制を通じてWeb3技術を活用した新機能や改善を進めていきます。

この長期的な取り組みにより、日本一信頼できるグルメプラットフォームを実現し、ユーザーにとって透明性、信頼性が高いサービスを実現することを目指します。

●専門人材の補完

サービス・イノベーションは、Web3専門人材の不足を補うため、アーリーワークスの専門知識とリソースを活用します。

●継続的な最新技術の迅速な導入

変化の速いWeb3分野において、アーリーワークスとの提携により、必要に応じて最新技術を迅速に導入し、ユーザーのニーズに即応するプロダクトを提供します。

【将来的な事業開発領域】

●ユーザーファーストな評価システムの構築

・透明性、信頼性のあるレビューシステムの導入をし、ユーザーが安心してお店選びをすることが可能

・スマートコントラクトを活用し、誹謗中傷に該当するネガティブワードや悪意あるレビュー、コメントを自動的に削除

●飲食体験の可視化

・ユーザーが飲食を通じて得た行動や体験(飲食、レビュー、お店を広める活動)に価値をつけて、トークン保有量やNFTのランクなどを通じて「その人がどれだけ貢献したか」を可視化

・上記の会員NFTのランクやステータスが上昇すると、さらにボーナスポイント付与

・信頼できるレビューを多数投稿した人へボーナスポイント付与

・上記の蓄積された個人の飲食体験をデータとして活用して、個人がインセンティブを享受できるような仕組みを構築

●コミュニティの強化

・自律的なコミュニティを通じて、各飲食店のファンを増やし、個人店、小規模店舗の応援や後押しをし応援している証明NFTを付与

・NFTランクやトークン保有量に合わせてプラットフォームの運営方針やイベント開催、飲食店の新メニューの提案などユーザー自身がサービスの発展に貢献

・コミュニティを通じて、ファン同士が飲食店のオーナーを紹介し合い、飲食店同士の横の繋がりの向上

【提携によるシナジーと期待される成果】

●Web3を活用した新しいグルメサイトの実現

Yummeet!を、Web3技術に対応したプラットフォームに進化させ、よりインタラクティブで先進的なユーザー体験を提供します。

●プロダクトの進化と信頼性の向上

Yummeet!を「日本で最も信頼されるグルメサイト」に進化させるため、継続的な技術相談と改良を重ねていきます。

これにより、プロダクトが成長し続ける環境を整え、業界でのリーダーシップを確立します。

●プロダクトの進化が生み出す新たなユーザー体験

本提携は、アーリーワークスとの継続的な協力体制を基盤に、プロダクトの進化を通じて新たな価値を生み出し、グルメ業界全体への革新を目指します。

同社の専門知識とアーリーワークスの技術力を掛け合わせ、革新的な技術を定期的に取り入れることで、ユーザーと本当に美味しい個人店や、地元の人が通う行きつけの店とのつながりを強化し、これまでにない新しいグルメ体験を提供します。

【事業モデル図】

