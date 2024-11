熊本県内の医療機関や介護事業所の採用コストを大幅削減！医療経営支援事務所「医療介護マッチングつなぐ」

医療経営支援事務所は、熊本県内の医療機関や介護事業所の採用コストを大幅に削減する新サービス「医療介護マッチングつなぐ」を2024年9月1日から提供中です。

医療経営支援事務所「医療介護マッチングつなぐ」

今回、11月から熊本市医師協同組合の協力会社となったことを受け、12月より「医療介護マッチングつなぐ」が医師会員は特別価格で導入できるようになりました。

■利用の流れ

1. 利用申込

2. 審査・利用料金の入金

3. アカウント付与・事業所の情報登録

4. 利用開始

【サービス概要】

サービス名: 医療介護マッチングつなぐ

提供開始日: 2024年9月1日

基本料金 : クリニック 33,000円/年、病院 385,000円/年

介護施設 275,000円/年

※熊本市でクリニックや病院を経営している医師会員は特別料金が適用されます。

年間基本料金

採用コストを抑える仕組み

人材紹介との料金比較

