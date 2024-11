東海地方No.1を目指す！東海学生演芸大賞

ライオットエンターテイメントが主催する、東海地方の学生芸人が一堂に会し、笑いの頂点を目指す「東海学生演芸大賞」を令和7年2月23日(日)に開催。

東海学生演芸大賞

日程 :令和7年2月23日(日)

場所 :納屋橋劇場

MC :アルデバラン(前回優勝)

出場資格 :東海地方(愛知・岐阜・三重・静岡)の

高校・大学・短大・専門学校に在学中の16歳以上の方

エントリーフィー:1組1,000円

内容 :・予選

日時:令和7年2月15日(土)、2月16日(日)

場所:theaterココ(東山線池下駅すぐ)

・敗者復活戦

日時:令和7年2月23日(日)

エントリーは12月15日スタート!(1月15日〆切)

東海地方にも学生お笑いの大会を作りたい──その熱い思いから、昨年、愛知学院大学お笑いサークル「あまりりす」の「上野おつり」を中心に、多くの学生たちによって初めて開催された「東海学生演芸大賞」。

初の開催にもかかわらず、地道な努力が実を結び、大成功を収めました。

さらに、会場や規模も大幅にパワーアップした第二回大会の開催が決定しました!

今回の会場は、名古屋納屋橋の「納屋橋劇場」。

ここでは毎月、K-PROとコラボして「納屋橋笑劇場」をはじめとするお笑いイベントが開催されています。

さらに、「納屋橋笑劇場」「長者町raBBit」などを担当する放送作家・森下ゆうじも加わり、大きな進化を遂げる大会となります。

納屋橋劇場

2024年も愛知学院大学お笑いサークルあまりりすの上野おつり(3年)

「お笑いサークルあまりりす」NHKラジオ夕刊ゴジらじ出演について

上野おつり

さらに同朋大学お笑いサークルコペルの関瞳弥(2年)を中心に開催します。

https://www.doho.ac.jp/campuslife/club/coper

関瞳弥

大会のテーマは、「次の世代へと繋げていける大会にすること。」

学生大会として次の世代が運営を引き継げる環境を整えるため、会場との提携やスポンサーの募集、さらにはクラウドファンディングの準備も進めています。

優勝賞金は10万円。

さらに副賞としてCBCラジオ「大前りょうすけのちょいバズ」出演権を得ることができます。

全国で盛り上がる「学生お笑い」の熱気を東海地方でも!学生たちの挑戦を応援してください。

