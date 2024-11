クリスマスイルミネーションも！mozoワンダーシティ「mozo +ZIP-FM Christmas Market」

mozo ワンダーシティは2024年11月29日(金)〜12月1日(日)・12月6日(金)〜12月8日(日)の2週にわたり、『mozo +ZIP-FM Christmas Market』を開催します。

mozoワンダーシティ「mozo +ZIP-FM Christmas Market」

期間 :【vol.1】11月29日(金)〜12月1日(日)

【vol.2】12月6日(金)〜12月8日(日)

時間 :10:00〜18:00

出店・告知協力:株式会社ZIP-FM

かわいい雑貨や東海エリアの人気店グルメ、美味しいワインなどmozoとZIP-FMが厳選したクリスマス商品が楽しめます。

クリスマスのイルミネーションで包まれた会場で素敵な冬のひとときを楽しめます。

■【vol.1】11月29日(金)〜12月1日(日)(6ブース)

・WineBox(ワイン・ジュースなど)

郡上八幡のワインショップ。

からだにやさしい自然派のワインを中心に、ワイン用ぶどうで造られたジュースなど、クリスマスシーズンをファミリーで楽しめる商品をセレクトしています。

・candle shop kinari(キャンドル・キャンドルホルダー)

名古屋大須のキャンドルショップ。

ハンドメイドキャンドルや材料の販売、キャンドル作りを手軽に楽しめるワークショップを開催しています。

・in bloom(お花・ドライフラワー)

名古屋市西区のロックなお花屋さん。

花はかわいいなんて、誰が決めた。

何でもない日に花屋に立ち寄る。

気に入った花を持って、颯爽と街を歩く。

いつもの暮らしに花があるって、かっこよくって個性的だ。

もっと自由な感性で、もっと刺激的に。

ロックに花を楽しもう。

・bonieu(焼菓子・スコーンなど)(11/30,12/1)

名古屋市本山のパティスリーカフェ。

自然がそうあるように、シンプルに美しく。

素材の持つ個性を大切に、お菓子をつくっています。

本山のパティスリーカフェでは、季節に合わせた生菓子やパフェなども提供しています。

・エシカル・ツキイチ・マルシェ

毎月第3日曜日に久屋大通公園で開催している、人や社会・地球環境・地域に配慮したエシカル・ツキイチ・マルシェが【mozo】クリスマスMarketにやってくる!エシカルなブランドが日替わりで出店します。

1. EARTH GARDEN(11/29〜12/1)

EARTH GARDEN

2. gl+ ジーエルプラス by 津田硝子株式会社(11/29)

建築用ガラスのアップサイクルブランド

gl+ ジーエルプラス

3. aromatico(11/30) オーガニックアロマ

aromatico

4. ラトビアカフェライマ(12/1) ラトビア産ハーブティー&はちみつ

ラトビアカフェライマ

・名古屋芸術大学

名古屋芸術大学との産学連携ART MARCHE(在校生・卒業生の作家達が作品を出品)名古屋芸術大学の学生である作家の卵達の作品を展示販売します。

学生作品といっても実際のプロ達と同じ様に作り上げた作品です。

名古屋芸術大学(1)

名古屋芸術大学(2)

■【vol.2】12月6日(金)〜12月8日(日)(6ブース)

・WineBox(ワイン・ジュースなど)

郡上八幡のワインショップ。

からだにやさしい自然派のワインを中心に、ワイン用ぶどうで造られたジュースなど、クリスマスシーズンをファミリーで楽しめる商品をセレクトしています。

・ZARAME STAND(クッキーなど)

クラシックなものへの憧憬と手作りベーカリー&スイーツのモノづくり。

もちもち食感は小麦本来の甘み、食感に加え、最新の技法で生地を低温発酵させ水分をキープさせたことで香りや味の誕生。

ZARAME STAND

・tot le matin boulangerie(シュトーレン・フランスパンなど)

一社の街で朝8時から、焼き立てのパンと共に、みなさまの食卓を豊かにするお手伝いをしています。

こだわりの製法で仕込んで丁寧に焼き上げたパン達を食べて幸せな笑顔が溢れますように。

クリスマスの時期限定のスペシャリテであるオリジナルシュトーレンや、3日間かけて生地を仕込むバゲット、食事パン、手作りの焼き菓子をお待ちします。

tot le matin boulangerie

・ある日(ドライフラワー)

名古屋市鶴舞にあるドライフラワー専門店。

お客様の要望を形にしてくれるお店です。

店内は古いアンティーク照明で彩られ独特の世界観に包まれています。

今までのドライフラワーの考え方が変わります。

ある日

・エシカル・ツキイチ・マルシェ

毎月第3日曜日に久屋大通公園で開催している、人や社会・地球環境・地域に配慮したエシカル・ツキイチ・マルシェが【mozo】クリスマスMarketにやってくる!エシカルなブランドが日替わりで出店します。

5. EARTH GARDEN(12/6〜12/8)

6. MEZUcofu(12/6)

世界中のハギレやヴィンテージ生地で作るクリスマスアクセサリー

7. INSHUTI(12/7)

アフリカ・ルワンダのカラフルな服や小物、オーナメント

8. 恵那峡ワイナリー(12/8)

福祉施設が手掛けるワイナリーから、クリスマスにおすすめのナチュラルワイン

・名古屋芸術大学

名古屋芸術大学との産学連携ART MARCHE(在校生・卒業生の作家達が作品を出品)名古屋芸術大学の学生である作家の卵達の作品を展示販売します。

学生作品といっても実際のプロ達と同じ様に作り上げた作品です。

未来の有名デザイナー・有名作家になる学生達の貴重な機会を手に取り確認してください。

※ 11/15(金)時点での出店情報になりますのでご了承ください。

※ 商品は数に限りがあります。

品切れの際はご容赦ください。

※ 飲酒運転および未成年の飲酒は法律で固く禁止されています。

※イートインスペースは会場内にございません。

ご了承ください。

※イべント内容・時間等、予告なく急遽変更になる場合があります。

※ 掲載画像はすべてイメージです。

【施設概要】

所在地 : 〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40番

事業者 : 日本都市ファンド投資法人

運営・管理: イオンモール株式会社、株式会社ザイマックス東海

施設規模 : 敷地面積 約107,000m2

延床面積 約244,000m2

営業時間 : ショップ・サービス 10:00〜21:00

レストラン 11:00〜22:00

イオンスタイルワンダーシティ 9:00〜23:00

※一部営業時間が異なる店舗・売場があります。

