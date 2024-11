かわいい卓上カレンダーをプレゼント！コープ共済連「みんなでつくろうコーすけグッズキャンペーン」第3弾

コープ共済連は、「みんなでつくろうコーすけグッズキャンペーン」の第3弾として、2024年11月15日からCO・OP共済キャラクター「コーすけ」の卓上カレンダープレゼントキャンペーンを実施します。

コープ共済連「みんなでつくろうコーすけグッズキャンペーン」第3弾

プレゼント対象者は、キャンペーン専用URLより資料請求いただいた先着5,000名様となります。

このキャンペーンは第3弾まで連動して開催され、全企画を通してキャンペーン参加者とともにCO・OP共済公式キャラクター「コーすけ」のオリジナル卓上カレンダーを制作し、プレゼントするキャンペーンです。

1. 第3弾「コーすけカレンダーをプレゼント」概要

■実施期間

2024年11月15日(金)〜カレンダーがなくなり次第終了

■応募方法

下記のキャンペーン専用資料請求サイトから資料請求をしてくださった先着5,000名の方に「コーすけオリジナル卓上カレンダー」がプレゼントされます。

URL: https://syoukai.coopkyosai.coop/kform/cgi-bin/kformm.cgi/calendar

2. 第2弾「コーすけARフォト大賞」大賞&描き起こしイラストの紹介

たくさんのご投票をいただきまして、ありがとうございました。

投票の結果、大賞に選ばれた作品と描き起こしましたイラストを紹介します。

【大賞】

エントリーNo.7

「わーい最高!」

soraaruki さん

元の応募作品

表紙のイラストになりました(コーすけオリジナル卓上カレンダー)

※画像はイメージです

そのほかの受賞作品と描き起こしたイラストにつきましては、キャンペーンサイトを確認してください。

キャンペーンサイトURL: https://cosuke-cp.coopkyosai.coop/ (全13作品公表中)

3. 「みんなでつくろうコーすけグッズキャンペーン」第1弾〜第3弾までの流れ

実施日程 :【終了】

キャンペーン:第1弾 コーすけARフォトコンテスト

コーすけのARカメラを使用して撮影した写真を応募いただき、入選作品13作品を選定。

実施日程 :【終了】

キャンペーン:第2弾 コーすけARフォト大賞

第1弾で入選した13作品から大賞を決める投票コンテストを実施。

入選者には豪華賞品をプレゼント。

また、投票していただいた方全員に、コーすけオリジナル壁紙

(PC版・スマホ版)をプレゼントする参加特典も用意。

実施日程 :2024/11/15〜(※)

キャンペーン:第3弾 コーすけカレンダーをプレゼント

第1弾で入選した13作品をイラスト化し、「コーすけオリジナル卓上カレンダー」の挿絵に。

キャンペーン第2弾の投票により見事、大賞に選ばれた作品が表紙を飾る。

オリジナルカレンダーはキャンペーンサイトから資料請求を

していただいた、先着5,000名様にプレゼント。

(※)プレゼントの配布数が上限に達した時点でキャンペーンは終了となります。

