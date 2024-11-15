15日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数222、値下がり銘柄数334と、値下がりが優勢だった。



個別ではＳｃｈｏｏ<264A>、Ｈｍｃｏｍｍ<265A>、ＵＵＵＭ<3990>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>、アクリート<4395>など12銘柄がストップ高。ワンキャリア<4377>、Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス<4419>、トゥエンティーフォーセブン<7074>、オムニ・プラス・システム・リミテッド<7699>、エアークローゼット<9557>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＬＡホールディングス<2986>、アンビション ＤＸ ホールディングス<3300>、プレイド<4165>、サインド<4256>、ｋｕｂｅｌｌ<4448>など11銘柄は年初来高値を更新。ＢＢＤイニシアティブ<5259>、ライトアップ<6580>、リニューアブル・ジャパン<9522>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>、セルシード<7776>は値上がり率上位に買われた。



一方、ジンジブ<142A>、ライスカレー<195A>、Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598>、雨風太陽<5616>がストップ安。シンカ<149A>、ビープラッツ<4381>、クオリプス<4894>、ネットスターズ<5590>は一時ストップ安と急落した。ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、マテリアルグループ<156A>、グリーンモンスター<157A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、タイミー<215A>など28銘柄は年初来安値を更新。フィスコ<3807>、ブリッジコンサルティンググループ<9225>、プロジェクトホールディングス<9246>、ブシロード<7803>、ｙｕｔｏｒｉ<5892>は値下がり率上位に売られた。



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