ラランド・ニシダ主演で映像化 『社会的弱者との生配信ルポ』たぬかな著

天出版は、たぬかな著『社会的弱者との生配信ルポ』を発売。

出版を記念して、人気クリエイターとコラボした「愛猫パーカー」「ステッカー」「タオル」や、たぬかな氏直筆の毒舌ロングTシャツ、ブロマイド、お守りなどを予約販売中です。

同著はショートムービー「鬱デブ男to毒舌女」(10月31日公開)の原作で、お笑い芸人ラランドのニシダ・コウキ氏が初主演を務め、たぬかな氏も本人役として出演しました。

「鬱デブ男to毒舌女」キービジュアル

たぬかな氏の配信に集まるのは「弱者」を自称する男性視聴者がメイン。

その理由について、たぬかな氏は「弱者男性は自分の存在自体を無にされる消されることがすごく多いんですよね。

いやまさかそんなヤツいないだろうみたいに扱われがちだから、存在を認めてやるだけであいつらは喜ぶんですよ。

こういうヤツがいるんだよ、こういうヤツはかわいそうでしょって話をするだけで、なんか救われるらしいですよ」と語ります。

『社会的弱者との生配信ルポ』冒頭

本書はそんな「社会的弱者」と正面から向き合って容赦なく斬った配信と、書き下ろしインタビュー&エッセイを多数収録しています。

■著者コメント

たぬかな氏写真1

自分の活動の記録として、初の書籍を出すことになりました。

私もあんまり記憶にないんですけど、今までの配信の面白いところを切り抜いてまとめてる感じです。

ここだけで答えたインタビューや、プロゲーマーになって「170cm以下は人権ない」って言って炎上してから配信者に至るまでのエピソード、この本でしか見られない写真とかが入ってます。

私のことを全く知らん人でも読みやすいんじゃないかと思うので、私に稼がせてもいいよって思う上級国民の人は買ってください。

■主要目次

『社会的弱者との生配信ルポ』目次3

◇LIFE5/ルッキズム敗者

・デブ・ブス・チビ・書き下ろし:整形美女VS愛嬌のあるブスetc

◇LIFE4/SNS魑魅魍魎

・配信者・港区女子・パパ活女子・書き下ろし:水商売のコスパetc

◇LIFE3/性的承認欲求乞食

・闇のヤリマン・間男・オタサーの姫・キープ穴に邁進する膣ドカタ・書き下ろし

◇LIFE2/社会的弱者

・障害者・マインド弱者・処女厨・恋愛敗者・いじめられっ子・書き下ろし

◇LIFE1/社会的強者

・専業主婦・親ガチャ成功者・チン凸を勝ち抜いたモテチン・書き下ろし

◇LIFE0/たぬかな

・田舎女、穴モテとセクハラを経てプロゲーマーへ・炎上という正規ルート

■特別企画・特典情報

(1) 年内限定の購入者特典

年内限定で書籍内の二次元コードを読み取ると、限定コンテンツが受け取れる特典を用意しています!

(2) たぬかな氏が本人役で出演!ショートフィルム「鬱デブ男to毒舌女」

収録された実際の配信をもとに、ラランドのニシダ・コウキ氏が「鬱デブ男」を、たぬかな氏が「毒舌女」を演じたショートフィルムを公開中。

■本書概要

『社会的弱者との生配信ルポ』

著 : たぬかな

発売日 : 2024年11月15日

本体価格 : 1,500円+税

ISBN : 978-4-910903-07-1

ページ数 : 四六判 並製 264ページ

発行 : 星天出版

■たぬかな プロフィール

1992年11月21日生まれ、徳島県出身。

23歳で日本人で2人目の女性プロゲーマーになり、アメリカで開催された世界最大規模の格闘ゲーム大会「Combo Breaker 2017」の鉄拳部門で3位に。

2022年、配信での発言が問題視され所属していたプロゲーマーチームを解雇される。

2023年、ライブ配信プラットフォーム「Twitch」で配信を再開し、毒舌配信で話題(物議)を呼ぶ。

Repezen Foxx主宰のesports チーム「NOEZ FOXX」にも所属。

