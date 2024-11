移住促進プロジェクト！橋本市移住希望者向け空き家活用セミナー

空家活用及び橋本市への移住を促進するためのプロジェクトとして、橋本市の空家等担当職員及び専門家団体を大阪駅周辺に派遣し、セミナー等を開催します。

橋本市移住希望者向け空き家活用セミナー

【開催の目的】

1. 大阪周辺にお住まいの、橋本市内の空家等の所有者やその家族を対象に、空家等の管理、相続、処分等に関するセミナーや個別相談を実施することで、空家等の適切な管理や、将来に向けた相続準備、活用可能な空家等の空家バンクへの登録を促します。

2. 大阪周辺にお住まいの、地方移住を考えている世帯を対象に、空家の活用に関するセミナーや空家バンク登録物件の紹介を行うことで、空家バンクに登録している空家等を活用した橋本市への移住を促します。

【開催概要《大阪開催》】

空家を活用したい方向けの空家活用セミナー、橋本市内の不動産を所有している方向けのセミナー・相談会を開催します。

空家のことで困っている方、空家の活用に興味がある方は、ぜひ参加してください。

橋本市の移住コンシェルジュが担当する移住相談会と併せて開催します。

<開催日>

令和6年12月8日(日)

<タイムスケジュール>

(1) 12月8日 13時00分〜14時30分

《活用希望者向け》空家活用セミナー

定数:30名程度 ※事前予約者優先

《活用希望者向け》空家バンク物件紹介・移住相談

※事前予約者優先

(2) 14時30分〜17時00分

《所有者向け》管理、相続等のセミナー

定数:30名程度 ※事前予約必須

《所有者向け》空家なんでも相談

定数:12組程度 ※事前予約必須

<開催場所>

AP大阪駅前 地下1階B室

(大阪府大阪市北区梅田1-12-12 東京建物梅田ビル)

JR大阪駅から徒歩2分、地下鉄御堂筋腺梅田駅から徒歩2分

<申込受付期間>

令和6年11月29日(金)まで(先着優先)

【橋本市内の空家等の所有者にお願いしたいこと】

大阪周辺にお住まいの方は、是非、事前申込の上ご参加下さい。

管理、解体、相続などで困っている不動産を所有されている方は、空家バンク制度を通じた売却や賃貸を検討いただき、売却、賃貸が困難な場合は助成制度を活用した若者世帯への無償譲渡にご協力ください。

ご不明な点がありましたら、建築住宅課にお問い合わせください。

【空家の活用希望者にお願いしたいこと】

空家を使った移住、リノベーション、店舗経営、賃貸などの空家の利活用をお考えの方は是非、事前申込の上ご参加下さい。

所有者が手放したいと考えている不動産の中にも、住宅用地・店舗として活用可能なものがあるかもしれません。

空家活用セミナーに参加して、空家活用事例を参考に空家バンク制度の利用や空家の利活用を考えるきっかけになればと思います。

詳しくは、空家バンクのホームページ等を参考に、ご不明な点は建築住宅課にお問い合わせください。

■お問い合わせ先

空家活用セミナー及び空家バンク制度に関すること

橋本市役所 建築住宅課

TEL : 0736-33-1115

Mail: kenjyu@city.hashimoto.lg.jp

