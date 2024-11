2NE1、東京公演の模様をCSテレ朝チャンネルにて独占生中継！

2NE1の日本公演が生中継されることが決定した。2009年5月、「FIRE」でデビュー。ガールズグループとしてガールクラッシュ(女性から見てもカッコいい女性)の先鞭となり、日本はもちろん、全世界で人気を獲得した2NE1。2016年11月に所属事務所のYG ENTERTAINMENTが公式に解散を発表していたが、2022年4月にアメリカでのフェスティバルでサプライズ復活。そしてデビュー15周年を迎えた2024年、完全体として再始動。

韓国・ソウルのオリンピックホールで開催された「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL」を通じて華やかに復活を果たした。そのアジアツアーの一環として日本では神戸、東京で全6公演が開催されるが、CSテレ朝チャンネル1では12月15日(日)東京・有明アリーナでの模様を独占生中継。K-POPガールズグループのレジェンドでもある2NE1のパワフルで華麗なライブを日本全国のファンにお届け。CL、BOM、DARA、MINZYの4人で構成される2NE1。ヒップホップやレゲエ、ダンスミュージック、R&Bと多彩な楽曲はもちろん、彼女たちのファッションやメイクでも注目を集め、その堂々たる圧巻のステージで世界中のファンを獲得。何者にも媚びないガールクラッシュの魅力を確立し、中でも多くの女性ファンのハートをわし掴みにした。強烈なサウンドとダンスパフォーマンスによるハードなステージが持ち味だが、その一方でバラードも華麗に歌いこなすなど、高い歌唱力もアピール。グループとしての完成度の高さも彼女たちの持ち味だ。2016年の解散の公式発表からおよそ6年、2022年4月に米カリフォルニア州で開催された「Coachella Valley Music and Arts Festival」(コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル)にCLが出演。パフォーマンスのラストには、ステージの奥からBOM、DARA、MINZYの3人がサプライズで登場。完全体の2NE1として「I AM THE BEST」を披露し、会場のファン、世界中のファンを驚かせた。一夜限りの復活も懸念されたが、2024年7月に完全体での活動再開が予告されると、10月4日〜6日、韓国・ソウルのオリンピック公園オリンピックホールで復活コンサートを開催。デビュー曲「FIRE」を圧巻のパフォーマンスで披露するなど、2NE1の色褪せることのない実力と魅力をアピールした。その興奮もそのままに日本でも完全体ライブを実現させることになる2NE1。レジェンドの完全復活による、まさに伝説となるコンサートはCSテレ朝チャンネル1の独占生中継で確認できる。

■配信情報

「<独占生中継>2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN JAPAN」

放送日時:12月15日(日)午後15時〜

※スカパー!番組配信では同時配信も決定!



