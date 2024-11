四季折々の美しい風景を楽しむ「ムーミンバレーパーク」に、期間限定の「シニア割」チケットが登場!

65歳以上の方を対象にした、1日中お得に「ムーミンバレーパーク」が楽しるチケットです☆

ムーミンバレーパーク「シニア割」

販売価格:前売:2,300円(税込)・当日:2,500円(税込)

対象期間:2024年11月22日(金)〜2025年3月31日(月)までを予定

対象年齢:65歳以上

※身分証明書の確認をする場合があります

販売期間:2024年11月18日(月)〜

チケット購入:公式オンラインチケット及び、各種プレイガイド

※各種プレイガイドは順次販売

・ムーミンバレーパーク チケットブース:当日チケット販売時間 10:00〜閉園1時間前まで

「ムーミンバレーパーク」に、期間限定で65歳以上の方がお得に利用できる「シニア割」の1デーパスが登場!

2024年11月1日から開催中のイベント「ウインターワンダーランド」では、昼は冬の外遊び、夜にはライトアップやプロジェクションマッピングが、「ムーミン谷の湖上花火大会〜冬〜」では、澄んだ冬の夜空に華麗な花火が打ち上がる光景も楽しめます。

また、ムーミンの物語やパークの新たな魅力に触れられる音声ガイドサービス「ムーミン谷の音声ガイド」も加わり、「シニア割」対象の方は、上記すべてのコンテンツがナイトパス(16:00以降入園可)と同価格で、丸一日楽しめるようになります。

木々が色づく秋の景色から、雪が舞う冬の幻想的な冬風景、そして春の新たな息吹へと移り変わる「ムーミンバレーパーク」で、四季の美しさを感じながら、心温まる1日がお得に過ご説チケットです。

開催中「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 2024」

開催期間:2024年11月1日(金)〜2025年1月13日(月・祝)

開催時間:10:00〜20:00

※2024年12月31日(火)10:00〜17:00

※2025年1月1日(水)11:00〜17:00

休園日:2025年1月14日(火)・15日(水)・16日(木)

昼間にはムーミン谷エリアに雪が舞い、華やかな装飾が施された外遊びを楽しめ、夜にはパーク全体が色とりどりのライトアップに包まれ、幻想的なオーロラやプロジェクションマッピングが織りなす美しい演出を堪能できます。

また、1デーパスの料金が改訂され、高校生以下も「こども」料金となって前売1,000円(税込)となっています。

今回のシニア割と合わせれば、家族3世代でお得に「ムーミンバレーパーク」の冬を楽しめます☆

500円割引クーポンをプレゼント

配布期間:〜2025年1月13日(月・祝)までを予定

配布場所:【平日】メッツァビレッジ インフォメーション/【土日祝日】メッツァビレッジ マーケットホール前 特設テント

配布時間:14:00まで

メッツァへの来園者限定で、メッツァLINE公式アカウントの友だち登録と簡単なアンケートに回答すると、来園当日に使える「500円割引クーポン」がもらえます☆

LINEのお友だち登録は無料で行うことができます。

四季折々の自然や冬の装飾が楽しめる「ムーミンバレーパーク」が期間限定でお得に楽しめるチケット。

「ムーミンバレーパーク」の65歳以上の方を対象にした「シニア割」1デーパスは、2024年11月22日(金)から2025年3月31日(月)まで利用できます。

