BATONは、福袋「エアソフト福袋 2024」の予約受付を11月15日20時より開始する。発送は12月19日より順次。価格は25,000円、40,000円、60,000円がラインナップされている。

本商品は、2025年1～2月に発売予定のCO2ガスガン「Glock G19 Gen.5 MOS CO2GBB」を含む同社の販売するエアガンの福袋。25,000円の福袋は販売価格4万円以上の内容が保証、40,000円の福袋は販売価格7万円以上の内容が保証、60,000円の福袋は販売価格11万円以上の内容が保証されている。

なお、「Glock G19 Gen.5 MOS CO2GBB」が当たった場合には、当選証書が同梱されており、2025年1～2月に発売以降に後送される。また1人2点までの購入制限が設けられている。

□BATON「エアソフト福袋 2024」

「Glock G19 Gen.5 MOS CO2GBB」

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