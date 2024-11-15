BATON、「エアガン福袋」の予約11月15日開始！ 2.5万/4万/6万円がそれぞれ4万/7万/11万円以上の内容保証CO2ガスガン「G19 Gen.5 MOS」も当たる
【エアソフト福袋 2024】
予約受付期間：11月15日20時～12月8日
12月19日～ 順次発送開始
価格： 25,000円（販売価格4万円以上の内容保証） 40,000円（販売価格7万円以上の内容保証） 60,000円（販売価格11万円以上の内容保証）
予約受付期間：11月15日20時～12月8日
12月19日～ 順次発送開始
価格： 25,000円（販売価格4万円以上の内容保証） 40,000円（販売価格7万円以上の内容保証） 60,000円（販売価格11万円以上の内容保証）
BATONは、福袋「エアソフト福袋 2024」の予約受付を11月15日20時より開始する。発送は12月19日より順次。価格は25,000円、40,000円、60,000円がラインナップされている。
本商品は、2025年1～2月に発売予定のCO2ガスガン「Glock G19 Gen.5 MOS CO2GBB」を含む同社の販売するエアガンの福袋。25,000円の福袋は販売価格4万円以上の内容が保証、40,000円の福袋は販売価格7万円以上の内容が保証、60,000円の福袋は販売価格11万円以上の内容が保証されている。
なお、「Glock G19 Gen.5 MOS CO2GBB」が当たった場合には、当選証書が同梱されており、2025年1～2月に発売以降に後送される。また1人2点までの購入制限が設けられている。
□BATON「エアソフト福袋 2024」
「Glock G19 Gen.5 MOS CO2GBB」
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