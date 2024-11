ボン・ジョヴィが、自身のヒット曲「It’s My Life」を新たにリミックス。ピットブルが加わったニューシングル「Now Or Never」として配信リリースした。

ピットブルとジョン・ボン・ジョヴィの2人は、2017年に“ソングライターの殿堂”の式典で出会って以来、交友関係に。今春にハリウッドボウルで開催されたジミー・バフェットのトリビュートコンサート『Keep The Party Going: A Tribute To Jimmy Buffett』にてステージ共演を果たし、両者による「Thank God & Jimmy Buffett」のデュエットが話題を呼んだ。

新曲では、パワフルなリフとコーラスが鳴り響き、ピットブルが熱くフレッシュなラップを搭載。<男に二言はない。それが俺の生き方さ><フランク・シナトラのように恐れずに自分の人生を生きるんだ>と歌っている。

MVでは、ニューヨークのジョーンズビーチで実現した2人の共演パフォーマンスの様子が捉えられている。高揚感溢れるステージの模様や、両者によるピッタリ息の合ったケミストリーが伝わってくる作品に仕上がった。

(文=リアルサウンド編集部)