NHK¡ØThe Covers ¼Æºé¥³¥¦¡ÙÊüÁ÷·èÄê¡ª¼Æºé¤¬¾®ÅÄÏÂÀµ¡¢»³²¼Ã£Ïº¡¢King Gnu¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥«¥Ðー
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¼Æºé¤¬2015Ç¯¤Ë¡ØThe Covers¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡¢¿Á ´ðÇî¤Î¡Ö¥¢¥¤¡×¤Î¥«¥Ðー±ÇÁü¤âÊüÁ÷¡ª
NHK BS¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØThe Covers¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡ØThe Covers ¼Æºé¥³¥¦¡¢µ¨Àá¤ò½ä¤ë¤¦¤¿～¾®ÅÄÏÂÀµ¡¦»³²¼Ã£Ïº¡¦King Gnu～¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÌ¾ºî¤Ë½Ð±é¡¢²Î¼ê¤È¤·¤ÆÁ¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¼Æºé¥³¥¦¡£Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ò¼á¤È²ÎÀ¼¤Ç¥«¥Ðー¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢Ì¾¶Ê¤Ë¤¢¤é¤¿¤ÊÂ©¿á¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¥«¥Ðー¤Ç¡¢¡È»Íµ¨¤ò½ä¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¼Æºé¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤òºÌ¤ëÌ¾¶Ê¤òÈäÏª¡£
¥«¥Ðー¶Ê¤Ï¡¢½Õ¤ò´¶¤¸¤ë°ì¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¾®ÅÄÏÂÀµ¤Î¡Öwoh woh¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø°ÂÆ²¥í¥¤¥É¡ÙºÇ½ªÏÃÁÞÆþ²Î¡Ë¡£²Æ¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»³²¼Ã£Ïº¤Î¡ÖRIDE ON TIME¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØGOOD LUCK!!¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦´Ñ¤Ë½©¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦King Gnu¤Î¡Ö¾Ë»ÒÁë¡×¡Ê±Ç²è¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Æºé¤¬2015Ç¯¤Ë¡ØThe Covers¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤è¤ê¡¢Åß¤ËÄ°¤¤¿¤¤°ì¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¿Á ´ðÇî¤Î¡Ö¥¢¥¤¡×¤Î¥«¥Ðー±ÇÁü¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤Ë´¶¤¸¤ëÌ¥ÎÏ¤ä¥«¥Ðー¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£MC¤Î¥ê¥êー¡¦¥Õ¥é¥ó¥ー¤È¾åÇòÀÐË¨²Î¤â¡¢¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡£ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¼ýÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHK BS¡ØThe Covers ¼Æºé¥³¥¦¡¢µ¨Àá¤ò½ä¤ë¤¦¤¿～¾®ÅÄÏÂÀµ¡¦»³²¼Ã£Ïº¡¦King Gnu～¡Ù
12/01¡ÊÆü¡Ë22:50～23:19¡¡¢¨4KÀè¹ÔÊüÁ÷¡ÊBSP4K¡Ë
12/05¡ÊÌÚ¡Ë21:30～21:59¡¡¢¨ËÜÊüÁ÷
MC¡§¥ê¥êー¡¦¥Õ¥é¥ó¥ー¡¡¾åÇòÀÐË¨²Î
¥«¥Ðー¥º¥²¥¹¥È¡§¼Æºé¥³¥¦
¡ã¶ÊÌÜ¡ä
¡Öwoh woh¡×¡Ê¾®ÅÄÏÂÀµ¡¿2000Ç¯¡Ë
¡ÖRIDE ON TIME¡×¡Ê»³²¼Ã£Ïº¡¿1980Ç¯¡Ë
¡Ö¾Ë»ÒÁë¡×¡ÊKing Gnu¡¿2023Ç¯¡Ë
¡Ö¥¢¥¤¡×¡Ê¿Á ´ðÇî¡¿2010Ç¯¡Ë¢¨¡Ø¼Æºé¥³¥¦ ¥«¥Ðー¥º¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤è¤ê
¡ØThe Covers¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.nhk.jp/p/thecovers/ts/KXRV2Q744Y/