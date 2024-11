「PGA」が企画・製造・販売まで手掛ける、スマートフォンアクセサリーブランド「Premium Style」

そんな「Premium Style」から、ディズニーキャラクターデザインの「スマートフォン ショルダーポーチ」が登場!

今回は「ミッキーマウス」「ミニーマウス」『101匹わんちゃん』「ディズニー マリー」デザインの4種がラインナップされています☆

PGA ディズニーキャラクター「スマートフォン ショルダーポーチ」

価格:2,780円(税込)

収容サイズ:W115×H170×D12mm(〜6.1inch)

販売店舗:Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店など

「スマートフォン ショルダーポーチ」は、ディズニーキャラクターデザインのちょっとしたお出掛けに便利なポーチです。

ポーチ本体は手触りの良い上質なPUレザーを使用し、ポーチ内側はスマートフォン本体を傷付けないクロス仕立てになっています。

ストラップの長さ調整も可能なほか、カードがぴったり入るフロントポケット付きです。

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」『101匹わんちゃん』「マリー」の4種類がラインナップされています☆

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」の赤いズボンを表現したショルダーポーチ。

ダイカットで再現された耳がかわいらしいポーチです☆

ミニーマウス

スカートのドット柄をあしらった「ミニーマウス」のショルダーポーチ。

側面にはカードがぴったり入るフロントポケット付きです。

ダイカットで再現された耳と頭に付けた赤いリボンも魅力のポーチになっています☆

101匹わんちゃん

ダルメシアンのドット柄がかわいい『101匹わんちゃん』

側面のポケットにはゴールドのチャームが付いた首輪のデザインも☆

かわいらしく垂れた耳はダイカットで再現されています。

ディズニー マリー

「おしゃれキャット」に登場する「マリー」をモチーフにしたポーチ。

ピンクのリボンがとってもおしゃれ。

ホワイトとピンクのカラーリングに癒されそうなデザインです。

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」『101匹わんちゃん』「マリー」をモチーフにしたスマートフォンを入れてお出かけできるショルダーポーチ。

「PGA」のディズニーキャラクター「スマートフォン ショルダーポーチ」は、Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店などにて販売中です☆

