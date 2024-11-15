スマートフォン ショルダーポーチ [ウッディ]2

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「PGA」が企画・製造・販売まで手掛ける、スマートフォンアクセサリーブランド「Premium Style」

そんな「Premium Style」から、ディズニーキャラクターデザインの「スマートフォン ショルダーポーチ」が登場！

今回はディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」デザインのショルダーポーチを紹介していきます☆

 

PGA ディズニー&ピクサー「トイ・ストーリー」スマートフォン ショルダーポーチ

 

 

 

価格：各3,280円（税込）

収容サイズ：W115×H170×D12mm(〜6.1inch)

販売店舗：Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店など

 

「PGA」が展開するスマートフォンアクセサリーブランド「Premium Style」からディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」デザインの「スマートフォン ショルダーポーチ」が登場！

「スマートフォン ショルダーポーチ」は、ディズニー＆ピクサーキャラクターデザインのちょっとしたお出掛けに便利なポーチ。

側面にはカードがぴったり入るフロントポケット付きです。

「バズ・ライトイヤー」と「ウッディ」の2種類のデザインがラインナップされています☆

 

ウッディ

 

 

「ウッディ」のハット、シャツ、パンツがモチーフになったデザイン。

 

 

ストラップの長さは調整可能で、誰でも使用しやすいのも嬉しいポイントです。

 

 

ゴールドのカラーリングが印象的な保安官バッジも再現されています。

ポーチ内側はスマートフォン本体を傷付けないクロス仕立てになっていて、おしゃれにスマートフォンを持ち運びできます☆

 

バズ・ライトイヤー

 

 

「バズ・ライトイヤー」をモチーフにした「スマートフォン ショルダーポーチ」

 

 

ポーチ本体は手触りの良い上質なPUレザーを使用。

ポーチ内側はスマートフォン本体を傷付けないクロス仕立てになっています。

 

 

爽やかなグリーンとホワイトが印象的な「スペース・レンジャー」のスーツが表現されたポーチです。

「スペース・レンジャー」スーツのヘルメットをイメージした、クリア素材のカバーもかわいい☆

 

「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」をモチーフにした、ちょっとしたお出掛けに便利なポーチ。

「PGA」のディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」デザイン「スマートフォン ショルダーポーチ」は、Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店などにて販売中です☆

© Disney/Pixar

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