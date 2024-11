「PGA」が企画・製造・販売まで手掛ける、スマートフォンアクセサリーブランド「Premium Style」

そんな「Premium Style」から、ディズニーキャラクターデザインの「スマートフォン ショルダーポーチ」が登場!

今回はディズニー&ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」デザインのショルダーポーチを紹介していきます☆

PGA ディズニー&ピクサー「トイ・ストーリー」スマートフォン ショルダーポーチ

価格:各3,280円(税込)

収容サイズ:W115×H170×D12mm(〜6.1inch)

販売店舗:Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店など

「スマートフォン ショルダーポーチ」は、ディズニー&ピクサーキャラクターデザインのちょっとしたお出掛けに便利なポーチ。

側面にはカードがぴったり入るフロントポケット付きです。

「バズ・ライトイヤー」と「ウッディ」の2種類のデザインがラインナップされています☆

ウッディ

「ウッディ」のハット、シャツ、パンツがモチーフになったデザイン。

ストラップの長さは調整可能で、誰でも使用しやすいのも嬉しいポイントです。

ゴールドのカラーリングが印象的な保安官バッジも再現されています。

ポーチ内側はスマートフォン本体を傷付けないクロス仕立てになっていて、おしゃれにスマートフォンを持ち運びできます☆

バズ・ライトイヤー

「バズ・ライトイヤー」をモチーフにした「スマートフォン ショルダーポーチ」

ポーチ本体は手触りの良い上質なPUレザーを使用。

ポーチ内側はスマートフォン本体を傷付けないクロス仕立てになっています。

爽やかなグリーンとホワイトが印象的な「スペース・レンジャー」のスーツが表現されたポーチです。

「スペース・レンジャー」スーツのヘルメットをイメージした、クリア素材のカバーもかわいい☆

「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」をモチーフにした、ちょっとしたお出掛けに便利なポーチ。

「PGA」のディズニー&ピクサー「トイ・ストーリー」デザイン「スマートフォン ショルダーポーチ」は、Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店などにて販売中です☆

