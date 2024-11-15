ウッディとバズ柄！PGA ディズニー&ピクサー「トイ・ストーリー」スマートフォン ショルダーポーチ
「PGA」が企画・製造・販売まで手掛ける、スマートフォンアクセサリーブランド「Premium Style」
そんな「Premium Style」から、ディズニーキャラクターデザインの「スマートフォン ショルダーポーチ」が登場！
今回はディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」デザインのショルダーポーチを紹介していきます☆
PGA ディズニー&ピクサー「トイ・ストーリー」スマートフォン ショルダーポーチ
価格：各3,280円（税込）
収容サイズ：W115×H170×D12mm(〜6.1inch)
販売店舗：Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店など
「PGA」が展開するスマートフォンアクセサリーブランド「Premium Style」からディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」デザインの「スマートフォン ショルダーポーチ」が登場！
「スマートフォン ショルダーポーチ」は、ディズニー＆ピクサーキャラクターデザインのちょっとしたお出掛けに便利なポーチ。
側面にはカードがぴったり入るフロントポケット付きです。
「バズ・ライトイヤー」と「ウッディ」の2種類のデザインがラインナップされています☆
ウッディ
「ウッディ」のハット、シャツ、パンツがモチーフになったデザイン。
ストラップの長さは調整可能で、誰でも使用しやすいのも嬉しいポイントです。
ゴールドのカラーリングが印象的な保安官バッジも再現されています。
ポーチ内側はスマートフォン本体を傷付けないクロス仕立てになっていて、おしゃれにスマートフォンを持ち運びできます☆
バズ・ライトイヤー
「バズ・ライトイヤー」をモチーフにした「スマートフォン ショルダーポーチ」
ポーチ本体は手触りの良い上質なPUレザーを使用。
ポーチ内側はスマートフォン本体を傷付けないクロス仕立てになっています。
爽やかなグリーンとホワイトが印象的な「スペース・レンジャー」のスーツが表現されたポーチです。
「スペース・レンジャー」スーツのヘルメットをイメージした、クリア素材のカバーもかわいい☆
「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」をモチーフにした、ちょっとしたお出掛けに便利なポーチ。
「PGA」のディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」デザイン「スマートフォン ショルダーポーチ」は、Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店などにて販売中です☆
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