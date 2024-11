2024年11月16日(土)〜2025年1月13日(祝)の期間中、広島県内No.1のスケールを誇る遊園地「みろくの里」で、毎年好評のウィンターイルミネーション「キラメキノセカイ ―ありがとうの贈り物―」が開催される。1989年に開園し、“レトロ遊園地”として人気のみろくの里。なかでも、冬の遊園地を彩るイルミネーションのカウントダウンを演出する花火エンターテインメント「MIROKU THE SHINEWORKS」は、初冬の夜空を華やかに彩る人気イベントだ。

今年の「MIROKU THE SHINEWORKS」は11月16日(土)に実施。でも、本イベントのお楽しみは花火だけではないとか…?今回は、イベントをもっと楽しめる見どころをご紹介!■ラーメンエリアでお気に入りの一杯を見つけよう今年は会場内にフードエリアが用意されている。ラーメンエリアでは、年間600杯以上のラーメンを食べる“ラーメン女子”こと森本聡子さんが、“レトロと最新”をテーマにプロデュース。地元の人気店からミシュラン獲得店主の名店、普段は屋外イベントに出店しないレアなお店まで、懐かしさと新しさが共存するようなお店をセレクトしたそう。博多 金菜亭福岡県・博多にありながら、鶏のラーメンをいち早く取り入れた「金菜亭」。数々のラーメンイベントに出店し、行列を作ったラーメンが特別に復活出店する。あっさり鶏白湯に花椒が効いた「天使のラー油」と、味付けにこだわったチャーシューは絶品。麺酒一照庵 -hanare-「一照庵」の中華そばが、「hanare」として登場。全国のノスタルジックな老舗を愛する人にとって、思い出が蘇る“むかし味”に胸が熱くなること間違いなし!「みろくの里」の雰囲気にぴったりな、ミシュラン獲得店主が手掛けた特別な一杯を体験してみて。晴天櫓(せいてんやぐら)岡山県のご当地ラーメンの魅力を伝える晴天櫓も出店。今回のイベントでは、原点回帰のクラシックスタイルのラーメンを味わうことができるのだとか。ミシュラン店主によるレトロな一杯を味わおう。拉麺 空海今年でオープン20周年を迎えた「拉麺 空海」。当初から博多の新鋭としても注目を集めたこの店は、麺の細さと多種多様な味わいの豚骨ラーメンが並ぶ、珍しい博多ラーメン店だ。20年の節目を迎え、初めてのイベント出店となる。■大人も子どもも楽しめる縁日エリア縁日エリアでは、温かくて柔らかい光に包まれた昭和の街並みで、駄菓子やお団子を楽しんだり、射的などのお祭りらしいゲームも用意されている。※店舗および販売商品は変更の可能性あり■屋台エリアで広島県のグルメを堪能!屋台エリアでは、県内の人気屋台が大集結!食べ歩きにぴったりなイカ焼きや肉串、肉巻きおにぎりをはじめ、はしまきや唐揚げ、ヤンニョムチキン、チーズハットグ、フルーツ飴など、トレンドグルメからどこか懐かしくなるものまで、バリエーション豊かな屋台フードが並ぶ。■人気バンドとのコラボコンテンツも注目!さらに、ロックバンド・SUPER BEAVERとのコラボレーションコンテンツが登場。「MIROKU THE SHINE WORKS」の特別コラボ企画として、SUPER BEAVERの音楽にのせてスペシャル花火が打ち上げられる。来場者にはオリジナルグッズがプレゼントされるので、ファンの人は必見!なお、「MIROKU THE SHINEWORKS」に参加するにはチケットが必要。詳細は公式サイトを確認。心踊る音楽とともに、夜空を照らす花火とご当地グルメをお祭り気分で楽しんでみては?