携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリーの商品を企画・製造・販売を手掛ける「PGA」から「SLinkBuds S用 PUレザーケース」が登場。

高級感のあるPUレザーを使用したケース全2種を紹介します☆

PGA「LinkBuds S用 PUレザーケース」

価格:各2,980円(税込)

種類:全2種

販売店舗:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店 ほか

高級感あるPUレザーを使用した「SLinkBuds S用 PUレザーケース」がPGAから登場。

ケース外側は上質で触り心地のよいPUレザー、ケース内側は「LinkBuds S」本体を優しく包み込むスウェード調の生地が使用されています。

また、ケースを装着したままLEDランプの確認やケーブル充電が可能。

キズや衝撃からイヤホンを守るだけでなく、ケースを装着したまま使える、便利なグッズです。

カラーは、高級感のあるブラックと、

暖かみのあるベージュの2種がラインナップされています。

ブラック

プライベートではもちろん、ビジネスシーンでも活躍してくれる高級感のあるブラック。

艶やかなレザーが目を引くグッズです。

シンプルなデザインなので、男女問わず使えるケースです。

ベージュ

暖かみのある、上品なカラーのベージュ。

どんなコーデにも合わせやすいデザインになっています。

ビジネスにもプライベートにも使いやすい、シンプルなケースです。

高級感のあるPUレザーを使用した、上品なデザインのケース。

PGA「LinkBuds S用 PUレザーケース」2種は、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などで販売中です☆

