北海道新冠町に位置する「太陽の森ディマシオ美術館」が所蔵・展示している、幻想絵画の鬼才ジェラール・ディマシオによる世界最大の油彩画(縦9m、横27m)が、「The largest professional oil painting by a single artist」として、ギネス世界記録(TM)に公式認定されました。

太陽の森ディマシオ美術館「ジェラール・ディマシオによる世界最大の油彩画」

所在地 :北海道新冠群新冠町字太陽204-5

理事長 :谷本 勲

電話番号:0146-45-3312

北海道新冠町に位置する「太陽の森ディマシオ美術館」が所蔵・展示している、幻想絵画の鬼才ジェラール・ディマシオによる世界最大の油彩画(縦9m、横27m)が、「The largest professional oil painting by a single artist」として、ギネス世界記録(TM)に公式認定。

11月14日(木)、当該美術館で開催された公式認定証授与式に於いて、公式認定員から当美術館理事長 谷本 勲に授与されました。

授与式には、新冠町長 鳴海氏、新冠町住民、地元の協力業者をはじめ、札幌、東京、大阪など遠方からも多くの方々がお祝いに駆けつけました。

今回公式認定を受けた作品は、他に類を見ない圧倒的なスケールを誇り、そのサイズは縦9m、横27mにも及びます。

この巨大な油彩画は、ジェラール・ディマシオが一人で3年の歳月をかけて完成させたもので、その大きさゆえに展示公開が大変困難な作品でしたが、現在は、北海道新冠町にある「太陽の森ディマシオ美術館」に展示公開しています。

当美術館は、旧太陽小学校を再利用し2010年にオープンしました。

ジェラール・ディマシオの作品は200点以上展示しており、この作品は元体育館に展示しています。

■大自然の中、世界最大の油彩画が新冠町にある

新冠町にある太陽の森ディマシオ美術館は、新千歳空港から札幌とは逆の日高方面に海岸線を車で約40-50分、更に山奥に向かって約30-40分の大自然に囲まれた環境に位置します。

旧太陽小学校を再利用し、美術館として生まれ変わりました。

世界最大の油彩画は、作者の制作意図に沿い、合わせ鏡を四方に取り付け、永遠と無限の広がりが感じられるように展示されています。

一日に8回実施される音と光の演出プログラムでは、他に類を見ない油彩画の世界観を体感出来ます。

世界最大の油彩画の展示の様子

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ギネス世界記録に公式認定!太陽の森ディマシオ美術館「ジェラール・ディマシオによる世界最大の油彩画」 appeared first on Dtimes.