ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、配色がおしゃれでマルチに使える「ムーミン」刺繍入り巾着を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」刺繍入り巾着

価格:1,490円(税込)

サイズ:約20×22cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

鮮やかなオレンジの布とネイビーの紐を使った配色がおしゃれなベルメゾンの「ムーミン」刺繍入り巾着。

雪遊びする「ムーミン」たちのアートが、繊細な刺繍で表現されています!

刺繍部分はニュアンスカラーを使い、上品な印象です。

小物を入れるのに便利な小さめサイズで、巾着だから開閉が簡単。

毎日使うバッグに入れて、バッグインバッグとして使えます。

ほかにもモバイルバッテリーやコード、普段使いのリップ、ウェットティッシュを入れて持ち歩くなど、マルチに活躍。

編み物グッズや趣味の道具をしまうのにもちょうどいい巾着です☆

雪遊びする「ムーミン」を刺繍で表現した、おしゃれな配色の巾着。

「ムーミン」刺繍入り巾着は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

©Moomin Characters TM

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post リトルミイやスティンキーたちが雪遊びを楽しむ姿!ベルメゾン「ムーミン」刺繍入り巾着 appeared first on Dtimes.