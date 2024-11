いつでも、どこでも、戦える！TATSUJIN『AMUSEMENT ARCADE TOAPLANA』

TATSUJINは、同社でライセンスを保持する「東亜プラン」アーケード作品が40周年を迎え実施中の「東亜プラン アーケード・マスターピース40周年」の一環として、スマートフォン用ゲームアプリ『AMUSEMENT ARCADE TOAPLANA』のサービスを開始しました。

TATSUJIN『AMUSEMENT ARCADE TOAPLANA』

■「AMUSEMENT ARCADE TOAPLAN」とは

「AMUSEMENT ARCADE TOAPLAN」は、「東亜プラン」の名作25作品を、いつでもどこでも気軽に、ときに本格的に遊べるコンセプトで開発されたスマートフォン用ゲームアプリです。

お好きな作品を個別の「買い切り」形式でお求めいただき、3D空間に再現されたゲームセンターの中にコレクション出来ます。

「東亜プラン」の作品はここまで多くのプラットフォームに移植されてきましたが、今回、一部の作品をのぞくほぼすべての作品がスマートフォン初移植となります。

いつでも、どこでも、戦え!

■「AMUSEMENT ARCADE TOAPLAN」で遊べる作品

東亜プランの名作がスマートフォンに登場!

・「タイガーヘリ」 (1985年10月28日稼働)

・「ゲットスター」 (1986年3月8日稼働)

・「スラップファイト」 (1986年7月21日稼働)

・「飛翔鮫」 (1987年3月6日稼働)

・「ワードナの森」 (1987年9月20稼働)

・「究極TIGER」 (1987年11月28日稼働)

・「ダッシュ野郎」 (1988年5月29日稼働)

・「TATSUJIN」 (1988年10月13日稼働)

・「ヘルファイアー」 (1989年4月20日稼働)

・「大旋風」 (1989年6月16日稼働)

・「ホラーストーリー」 (1989年7月14日稼働)

・「ゼロウィング」 (1989年10月20日稼働)

・「鮫!鮫!鮫!」 (1989年11月24日稼働)

・「スノーブラザーズ」 (1990年5月24日稼働)

・「アウトゾーン」 (1990年8月1日稼働)

・「ヴィマナ」 (1991年6月13日稼働)

・「洗脳ゲーム TEKI・PAKI」 (1991年6月25日稼働)

・「ゴークス」 (1991年11月25日稼働)

・「達人王」 (1992年6月22日稼働)

・「フィグゼイト」 (1992年7月28日稼働)

・「ドギューン!!」 (1992年11月17日稼働)

・「【V・V】ヴイ・ファイヴ」 (1993年2月14日稼働)

・「ナックルバッシュ」 (1993年6月15日稼働)

・「BATSUGUN」 (1993年12月7日稼働)

・「スノーブラザーズ2」 (1994年4月8日稼働)

■「ナックルバッシュ」と「ゴークス」は完全初移植!

「AMUSEMENT ARCADE TOAPLAN」で提供させる東亜プラン25作品のうち、「ナックルバッシュ」、「ゴークス」は初めての家庭用移植となります。

完全初移植「ナックルバッシュ」

3人のキャラからプレイヤーを選ぼう

プロレスの為に戦うのだ!

東亜プランのベルトスクロールアクション

ミニゲームもアツい!

完全初移植「ゴークス」

2人同時プレイが可能!

■プレイヤーの環境に合わせた様々な設定が可能!タテ横画面の切り替えも!

『AMUSEMENT ARCADE TOAPLAN』は、多様化するスマートフォンの使われ方に合わせ、「タテ表示」「横表示」「システム設定」「無敵モード」「バーチャルパッド調整」「画面表示設定」「マルチファンクションショットボタン」など、プレイヤーが求める様々な設定の変更ができ、お手持ちの(※)有線またはBluetoothコントローラーを使った本格的なプレイにも対応できます。

U.S.A版、ヨーロッパ版、日本版の切り替えを行うことでゲームのバージョンはもちろん、アプリの演出も一部変化します。

(※一部のコントローラーには対応していません。

お使いの端末とお手持ちのコントローラーの動作環境を事前に確認してください)

ゲーム選択画面から縦横に切り替え可能

自分だけのゲームセンターを作ろう!(横画面)

自分だけのゲームセンターを作ろう!(タテ画面)

■無料で東亜プランマスターピース作品「TATSUJIN」が遊べる!

アプリインストール時にもれなく「TATSUJIN」が無料開放され、「タイガーヘリ」「飛翔鮫」「ワードナの森」「洗脳ゲーム TEKI・PAKI」「スノーブラザーズ」の5本は制限つきでご試遊いただけます。

ダウンロードするだけでTATSUJINが無料で遊べる!

製品名 :「AMUSEMENT ARCADE TOAPLAN」

機種 :スマートフォン&タブレット用アプリ(iOS、Android)

提供価格:無料ダウンロード、ダウンロード時にもれなく

「TATSUJIN」無料配布、アプリ内課金あり

(C)TATSUJIN Co., Ltd.

