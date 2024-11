ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、「ムーミン」デザインの低反発ウレタン入り内側ボアのあったか快適スリッパを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」低反発ウレタン入り内側ボアのあったか快適スリッパ

価格:各1,980円(税込)

サイズ:M、L

種類:2種(ムーミン、リトルミイ)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

おうちの時間が愛しくなる、「ムーミン」デザインのぽかぽかスリッパがベルメゾンに登場。

インソールは、ウレタン入りでふかふかと柔らかな履き心地。

甲の裏もボアで足全体があったかな寒い冬にぴったりなグッズです。

裏はすべりにくい仕様。

また、つま先上がりのフォルムでつまずきにくい設計になっています。

スリッパの甲の部分には、立体感のある刺繍が施されています。

左右で柄が異なり、ストーリーを感じるデザインがポイントです。

「ムーミン」と「リトルミイ」の2種と家族で履ける2サイズを展開。

寒さを防ぎながら、冬の足元を明るく彩ってくれるグッズです☆

ムーミン

北欧の森を思わせる心和むデザインが使用された「ムーミン」柄。

「ムーミン」と「スティンキー」が会話をしている刺繍が施されています。

リトルミイ

「リトルミイ」がお茶を楽しんでいる温かみのある刺繍デザイン。

トレードマークの赤の洋服に合わせて、赤の花やりんごなどもあしらわれています。

「ムーミン」と「リトルミイ」の刺繍デザインがポイントのあったかスリッパ。

「ムーミン」低反発ウレタン入り内側ボアのあったか快適スリッパは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」」にて販売中です☆

©Moomin Characters TM

