【UX-00 B4ストア限定 スターター ドランバスター1-60A メタルコート:ブルー FCバルセロナVer.】2025年1月25日 発売予定価格:2,500円【UX-00B4ストア限定 ベイキックオフセット FCバルセロナVer.】2025年1月25日 発売予定価格:6,501円

「UX-00 B4ストア限定 スターター ドランバスター1-60A メタルコート:ブルー FCバルセロナVer.」

タカラトミーは、スペイン・カタルーニャのフットボールクラブ「FCバルセロナ」とコラボレーションした「BEYBLADE X」2商品を2025年1月25日に全国400以上の公認店舗「B4ストア」限定で発売する。

価格は、現代版ベーゴマ BEYBLADE X「UX-00 B4ストア限定 スターター ドランバスター1-60A メタルコート:ブルー FCバルセロナVer.」が2,500円、BEYBLADE X「UX-00B4ストア限定 ベイキックオフセット FCバルセロナVer.」が6,501円。アジア10の地域(日本・韓国・台湾・香港・中国・シンガポール・マレーシア・フィリピン・タイ・インドネシア)で販売される(日本以外のアジア9の地域に関しては順次入荷)。

また、12月1日に池袋・サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)で開催予定のブレーダーの頂点を決定する大会「アジアチャンピオンシップ 2024」において先行販売(数量限定)されることが決定した(「トイザらス・ベビーザらス 池袋サンシャインシティ店」にて同日限定の先行販売となる)。

なお、2025年2~3月に全国のB4ストアで開催される公式大会「G3大会」は「バルサカップG3」と題し、展開していくという。詳細は「BEYBLADE X」公式ページで確認できる。

「UX-00B4ストア限定 ベイキックオフセット FCバルセロナVer.」

フットボールクラブ「FCバルセロナ」とのコラボ商品概要

発売日:2025年1月25日(土)

予約開始日:11月15日(金)

対象年齢:6歳以上

取扱い場所:全国の公認店舗「B4ストア」限定

BEYBLADE X「UX-00 B4 ストア限定 スターター ドランバスター1-60A メタルコート:ブルー FC バルセロナ Ver.」

価格:2,500円

ベイブレード(コマ)発射装置「ワインダーランチャー」同梱のスターター。「ドランバスター1-60A」とワインダーランチャーはFCバルセロナのイメージカラーを表現した特別カラーVer.になっており、機体のブレード中央には「FCバルセロナ」のロゴマークが入っている。

BEYBLADE X「UX-00 B4 ストア限定 ベイキックオフセット FC バルセロナ Ver.」

価格:6,501円

ベイブレード(コマ)、ワインダーランチャー、スタジアムがセットになり、すぐに「ベイブレード」を始めることができるセット。FCバルセロナのイメージカラーを表現した特別カラーの「ヘルズハンマー3-70H」とワインダーランチャー、サッカースタジアムをイメージしたカラーリングとFCバルセロナのスタジアムカバー用ステッカーがついたFCバルセロナコラボモデルのスタジアムが同梱されている。機体のブレード中央には「FCバルセロナ」のロゴマーク入り。

「アジアチャンピオンシップ 2024」について

開催日:12月1日(日)

会場:池袋・サンシャインシティ 噴水広場(アルパ B1)(東京都豊島区東池袋3-1-1)

アジア10の地域で実施の大会優勝者がブレーダーの頂点を目指して戦う大会「アジアチャンピオンシップ 2024」が、ブレーダー同志の国際交流の場として開催される。本大会の模様は 「BEYBLADE X」公式YouTube「ベイチューブ」でも生配信予定。

(C) FC BARCELONA

(C) Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO

(C) TOMY