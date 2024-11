忍者に染まる3日間！伊賀上野NINJAフェスタ2024in上野恩賜公園

伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会は、東京都台東区上野恩賜公園で2024年11月22日(金)〜24日(日)の3日間「伊賀上野NINJAフェスタ2024in上野恩賜公園」を開催します。

伊賀上野NINJAフェスタ2024in上野恩賜公園

■伊賀上野NINJAフェスタin上野恩賜公園について

三重県伊賀市のPRを目的に忍者をテーマにした2024年で10回目を迎えるイベント。

ステージでは『伊賀忍者特殊軍団阿修羅』による圧巻の忍者ショーや伊賀のご当地キャラクター『いが☆グリオ』によるショーなどが行われます。

忍者体験としては手裏剣打ち、吹き矢体験などがたのしめます。

忍者体験

伊賀忍者特殊軍団阿修羅

■伊賀の名産について

会場内には多数のブースが出店し『伊賀ブレンド』に認定された名産品などをPR・販売します。

・伊賀米販売

・伊賀酒販売

・かたやきなど

■グルメブース

伊賀の名産を使用した伊賀牛ハンバーガー・伊賀牛コロッケ・出汁巻き卵や伊賀酒を嗜めるお酒のブースも出店します。

■イベント概要

イベント名 : 伊賀上野NINJAフェスタ2024in上野恩賜公園

開催日時 : 2024年11月22(金)〜24日(日) 10:00〜18:00

※最終日のみ一部16:30まで

開催場所 : 台東区上野恩賜公園(噴水前広場)

アクセス : JR上野駅公園口徒歩3分、各上野駅徒歩5〜10分

参加費/チケット料金: 入場無料

URL : https://iga-e.com/

主催 : 伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会

後援 : 観光庁・台東区・上野観光連盟

