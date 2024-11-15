¾¾ËÜÌÀ»Ò¡¢¿·´´Àþ¤Ç¡È¤Ó¤Ã¤¯¤é¥Ý¥ó¡É¤ÊÁø¶ø¡¡ÃçÎÉ¤··»Ëå¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ËÜÌÀ»Ò¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ê¡È·»Ëå¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÃçÎÉ¤··»Ëå¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜÌÀ»Ò¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ê¡È·»¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¾¾ËÜ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï°ÜÆ°Ãæ¤Î¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Î¾¾ËÜ¤ÎÎÙ¤ÇÈù¾Ð¤à¸¶ÅÄÎ¶Æó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¸¶ÅÄÎ¶Æó¤µ¤ó¤È¶öÁ³¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡ÖÉñÂæ¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×Ì¾¸Å²°¸æ±àºÂ¸ø±é¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê¡ª¡Ö·»¤Á¤ã¡Á¤ó¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤é¥Ý¥ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï1998Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Ç¸¶ÅÄ¤ÎÄï¡¦ËÜµÜÂÙÉ÷¤È·ëº§¡£2000Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãå·»¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤©¡¼¤¤¡ª¤ªµÁ·»¤Á¤ã¤ó¤È¶öÁ³¡×¡ÖÃçÎÉ¤··»Ëå¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤«¤ÈÆóÅÙ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾¾ËÜÌÀ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@akkotongattelne¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜÌÀ»Ò¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ê¡È·»¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¾¾ËÜ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï°ÜÆ°Ãæ¤Î¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Î¾¾ËÜ¤ÎÎÙ¤ÇÈù¾Ð¤à¸¶ÅÄÎ¶Æó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¸¶ÅÄÎ¶Æó¤µ¤ó¤È¶öÁ³¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡ÖÉñÂæ¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×Ì¾¸Å²°¸æ±àºÂ¸ø±é¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê¡ª¡Ö·»¤Á¤ã¡Á¤ó¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤é¥Ý¥ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï1998Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Ç¸¶ÅÄ¤ÎÄï¡¦ËÜµÜÂÙÉ÷¤È·ëº§¡£2000Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãå·»¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤©¡¼¤¤¡ª¤ªµÁ·»¤Á¤ã¤ó¤È¶öÁ³¡×¡ÖÃçÎÉ¤··»Ëå¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤«¤ÈÆóÅÙ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾¾ËÜÌÀ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@akkotongattelne¡Ë