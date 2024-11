ドウェイン・ジョンソンが、監督(2023)のIMAX上映に“ぶっ飛ばされて”いた……。出演最新作『レッド・ワン』の米IMAXプロモーション映像にて、ドウェインが思い出を振り返っている。

『レッド・ワン』は、ドウェイン演じるサンタクロースの護衛隊長カラム・ドリフトと、クリス・エヴァンス演じる賞金稼ぎのジャック・オマリーが、クリスマスイブの前夜に誘拐されたサンタクロースを救出すべく立ち上がるファンタジー・アクションコメディ。ドウェインは「できるだけ大きなスクリーンで楽しんでもらえる映画を作りたかった。合法的に最も大きなスクリーンといえばIMAXだ」と語る。

© 2024 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.

いわく、ドウェインは『レッド・ワン』の撮影期間中に、まだ全米公開前だった『オッペンハイマー』を鑑賞する機会に恵まれたそう。「クリストファー・ノーランと妻のエマ・トーマス(プロデューサー)が試写に使っているIMAXシアターで観ました。いつもクリスが座っている場所に座りたいとお願いしたんです」という。「素晴らしかった。だけど、“とんでもないな”と思った」

『オッペンハイマー』© Universal Pictures. All Rights Reserved.

映画を観たドウェインは、IMAXで『レッド・ワン』を上映したいと考え、監督のジェイク・カスダンにすぐさまメールを送ったそう。のちに話し合いが行われ、自身の作品も無事にIMAX上映が決まっている。これまでにも出演作品が何度もIMAX上映されてきたドウェインだが、『オッペンハイマー』は改めてその真価に気づかされるほどの経験だったのだろう。

ちなみに、『ダークナイト』(2008)以来IMAXでの撮影・上映にこだわってきたノーランは、なんと次回作では“不可能が可能になる”というIMAXの新技術をとされる。いったいどこまで突き抜けてしまうのか。

It's gonna... rock! See what we did there, ? - IMAX (@IMAX)

映画『レッド・ワン』は公開中。『オッペンハイマー』はブルーレイ&DVDがリリースされている。

Source: