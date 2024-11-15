¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Ö»ä¤Î»Å»ö¤Ïº²¤Ë´ð¤Å¤¯¡×¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨ー¥¿ーⅡ¡ÙÍèÆü¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
Ì¾Í¥¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ëºÇ¿·ºî¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨ー¥¿ーII ±ÑÍº¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¡Ù¤Î¤¿¤áÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¡¢THE RIVER¤Ë¤è¤ëÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥ê¥É¥êー¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÎò»ËÅªÂçºî¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ï¤¢¤ë´ë¤ß¤òÊú¤¨¤ëÆæÂ¿¤ÃË¡¢¥Þ¥¯¥ê¥Ì¥¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ï¤³¤Î¼èºà¤Ç¡¢±Ç²è¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä±éµ»¤Ø¤Î¿´¹½¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡Ù¡Ø¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ¥Ç¥¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー³«»ÏÁ°¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÏÅìµþ¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é°ì¿Í²Î¤ò²Î¤¤¡¢¤´µ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶°ìÂÐ°ì¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤Î¼èºà¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤¬¼ÁÌäÊ¸¤ò½Ò¤Ù¤ë´Ö¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ë¿¼¤¯¹ø³Ý¤±¡¢¤¢¤Î´ãº¹¤·¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤ë¡£¸«¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤êÈà¤Î¾ì¹ç¡¢¸«¶Ë¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤À¡£¿¼¤¤Ìë¤Î¿¹¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÈÖ¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ëÌÚ¡¹¤Î·ä´Ö¤«¤é¡¢±ÃÃÒ¤Î¥Õ¥¯¥í¥¦¤¬»ä¤òÈ¯¸«¤·¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡£Èà¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½À¤é¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤«¤·²¿¤«¤ò»î¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶ÛÄ¥¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£©︎ THE RIVER ÃæÃ«Ä¾ÅÐ ¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨ー¥¿ーII ±ÑÍº¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¡Ù¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¨¡¨¡½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÇ¤âÂº·É¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤ÏÃ¯¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢É¬¤º¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¨¡¨¡¤¢¤Ê¤¿¤Î±éµ»¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢±éµ»¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê»ÅÁð¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð±Ç²è¡Ø¥Õ¥é¥¤¥È¡Ù¡Ê2012¡Ë¤Ç¡¢¥Ðー¤òË¬¤ì¤ë¥·ー¥ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥°¥é¥¹¤ò¥Úー¥Ñー¥Ê¥×¥¥ó¤Î¾å¤ËÃÖ¤¡¢¤½¤ì¤ò¥Ðー¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Î¾å¤Ç¥¯¥ë¥¯¥ë²ó¤·¤Þ¤¹¡£º³ºÙ¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿ÍÊª¤Ïº£¡¢ÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥É¥ê¥ÖÅª¤Ê»ÅÁð¤Ï¡¢ËÜºî¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨ー¥¿ーⅡ¡Ù¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ç¿Í¸ø¥ë¥·¥¦¥¹¤È½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤¦¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡£Î¾¼ê»Ø¤ò¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤·¤Æ¡¢¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÃË¤Ï²¿¼Ô¤«¤È¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¥Þ¥¯¥ê¥Ì¥¹¤Î¿Í´ÖÀ¤¬¸½¤ì¤ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤»ÅÁð¤Ç¤¹¡£
·¯¤Ë¥¹¥¯ー¥×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î»ÅÁð¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤¦¤·¤¿»ÅÁð¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÊÊ¤ä¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤ò¡¢¤É¤¦ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤Á¤ç¤¦¤Éº£¡¢·¯¤¬¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÊÊ¤ä¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤ò¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·¯¤Ïº£¡¢¼ê¤Ö¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿¤Í¡£
¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬´ð¤Å¤¯²¿¤«¤·¤é¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¡¢·¯¤¬»ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢»ä¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Ìò¼Ô¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¡¢¾õ¶·¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤ÈÁ´¤Æ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê»Ø¤ò¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¤¹¤ë¡Ë¡£¤¿¤À¡¢º£¸À¤ï¤ì¤¿¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î»Å»ö¤Ïº²¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º²¤ÎÆ³¤¯¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¡£¡Ö¤Þ¤º¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë¤³¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡Ê»£±Æ¤«¤é¡Ë2Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤Ç²ñ¤¦Ã¯¤«¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤À¤«¤é¡¢»ä¤Î¹Í¤¨¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·¯¤¬ÊýÄø¼°¤ÎºÇ¸å¤ÎÉôÊ¬¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤Í¡£·¯¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ò±Ç²è¤¿¤é¤·¤á¤¿¤ó¤À¤è¡£Ã¯¤Ë¤â´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤±Ç²è¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¨¡¨¡À¨¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¿¼¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Á¤é¤³¤½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»ä¤ÏÀ¿¿´À¿°Õ¡¢±É¸÷¤Î¤¦¤Á¤Ëº²¤òÃí¤´¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïº£ºî¤Ç¡¢ÀèÁÄ¤¿¤Á¤Îº²¤ò¤â¤¿¤é¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£²æ¤¬ÀèÁÄ¤¿¤Á¤ÏÄË¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£»ä¤Ïµ§¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡È¤É¤¦¤«º£Æü¡¢»ä¤È¶¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤Í¡£µÕ¤Ë¡¢°Ëâ¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ê¥Àー¥¯¥µ¥¤¥É¤ÊÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»ä¤Ï¡¢Ã¯¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï±Ç²è¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±Ç²èºî¤ê¤Ï°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Î¤³¤È¤ò¿Í¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿À¤Ï»ä¤ò¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ªÂ¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£© 2024 PARAMOUNT PICTURES.
¨¡¨¡ËÜºî¤Ç¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±éµ»¤Î½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤Î°ì¤Ä¤Ï¡È¿Í¤ò¸«¤ë¡É»ÅÁð¤Ç¤·¤¿¡£¥®¥í¥ê¤ÈâË¤à¡¢¤½¤Î»ëÀþ¤ÎÆ°¤¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø¥¤¥³¥é¥¤¥¶ー¡Ù¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¥í¥Ðー¥È¡¦¥Þ¥Ã¥³ー¥ë¤Ï°ì½Ö¤Î»ëÀþ¤Ç¡¢Ã¯¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢²¿¤¬»È¤¨¤Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¡£Âç¤¤ÊÆ·¤Ç¤Í¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¤¥³¥é¥¤¥¶ー¡Ù¤ÎÌò¤¬¾¯¤·»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»£±Æ¤¬Ï¢Â³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤ËWatcher¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì»ö¾ð¤Ï°Û¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢Æó¿Í¤È¤â¡È¸«¤ë¡É¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡£
¨¡¨¡ËÜºî¤Ç¤Ï¥ê¥É¥êー¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÂ³Åê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤Ê¤é¤Ð²¿¤Ç¤â¼õ¤±¤ë¤ª¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¡©¤½¤ì¤È¤â¡¢ÁªÂòÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡È²¿¤Ç¤â¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿»ö¤â·ë²Ì¤¬È¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤â²¿¤«¼«Ê¬¤òÂÅ¶¨¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï²¿¤Ë¤À¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤è¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¼ê¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà¤Î¸ý¤Ë¤â¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¥Ç¥ó¥¼¥ë¤Ë¥¥¹¤Ê¤ó¤Æ¤µ¤»¤¿¤é¡¢¶â¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î¥¥¹¤Ï¡¢»à¤ÎÀÜÊ¤Ç¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¼ª¤òÄÏ¤ó¤Ç¡¢¸ýÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£© 2024 PARAMOUNT PICTURES.
¨¡¨¡º£²ó¤Î¥ê¥µー¥Á¤Î²áÄø¤Ç¡¢2017Ç¯¸ø³«¤Î¶½Ì£¿¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃæÆÇÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤Ï¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë²¿¤À¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÃ²¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨ー¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¡È·²½°¤Î¿´¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¡ÊWin the crowd¡Ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ì¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤ËSNS¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·²½°¤Î¿´¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¯¼£²È¤âSNS¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏSNS¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¶È³¦¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Instagram¤ÇÃµ¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï·²½°¤òÄÉ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤«¤Ê¤ê¼ã¤¤º¢¤Ë¡¢Æóºý¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØFuture Shock¡Ù¤È¡ØThe Third Wave¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¡¢¾ðÊó¼Ò²ñ¤ÎÅþÍè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óËÜ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Ï10Âå¡¢20Âå¤Îº¢¤«¤é¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Í½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤³¤Ë²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¯¤é¤¤¤Ï»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡£¥Äー¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»È¤¨¤ÐÎÉ¤¤¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¤â¤¦¸åÌá¤ê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£©︎ THE RIVER ÃæÃ«Ä¾ÅÐ
¨¡¨¡ºöÎ¬²È¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¯¥ê¥Ì¥¹¤¬¤â¤·¸½Âå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢SNS¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤À¤í¤¦¤Í¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤«¤Ê¤ê¾å¼ê¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨ー¥¿ー¡Ù1ºîÌÜ¤Î¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¦¤È¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥®¥ã¥ó¥°¥¹¥¿ー¡Ù¡Ê2007¡Ë¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥¯¥í¥¦¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òº¨¤á¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨ー¥¿ー¡Ù1ºîÌÜ¤Î¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¦¤È¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥®¥ã¥ó¥°¥¹¥¿ー¡Ù¡Ê2007¡Ë¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥¯¥í¥¦¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òº¨¤á¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Èà¡Ê¥Þ¥¥·¥Þ¥¹¡Ë¤Ï»à¤ó¤À¤è¤Í¡©
¨¡¨¡»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»à¤ó¤À¤é¡¢½Ð¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤è¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èà¤È¤Ï²¿¤«ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¤¤ä¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤È¸òÍ§´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥®¥ã¥ó¥°¥¹¥¿ー¡Ù°ÊÍè²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡©³Î¤«¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡Îã¤¨¤Ð¡¢Èà¤ËE¥áー¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¤«¡©
¤½¤éÍè¤¿¡ª¤³¤ì¤¾¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤À¤í¤¦¡©E¥áー¥ë¤À¤Ã¤Æ¡©·¯¤ÏÈà¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¤¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¨¡¨¡¤¤¤¨¡¢ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë
»ä¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¡£¥áー¥ë¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡£©︎ THE RIVER ÃæÃ«Ä¾ÅÐ
¨¡¨¡¾¯¤·Á°¤Ë¡¢¥Þー¥Ù¥ë±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ó¤ÊÏÃÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦°Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥á¥¸¥ãー¥¹¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ã¯¤«¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¥«ー¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤³¤½ºÇÂç¤Î°Ìò¤ËÁê±þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Þ¤À¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃ¯¤«¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯ー¥°¥éー¤È¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤¨¤Ã¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡Ù¤Ç¤¹¤«¡©
¥é¥¤¥¢¥ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤¡¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¤È¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡Ù¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÌò¤«¡¢Èà¤¬²¿¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¤Þ¤Ç¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡¤â¤·¤â¥Á¥ã¥É¥¦¥£¥Ã¥¯¡¦¥Üー¥º¥Þ¥ó¤¬Â¸Ì¿¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡Ù¤ÇÈà¤È¶¦±é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó¤À¤è¡ªÈà¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊµÓËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥ªー¥ë¥É¡¦¥Ñ¥ó¥µー¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÈà¤ÎÉã¿ÆÌò¤ò¤ä¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥é¥¤¥¢¥ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Èà¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¥Á¥ã¥É¥¦¥£¥Ã¥¯¡¦¥Üー¥º¥Þ¥ó¤Ë»ñ¶â±ç½õ¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Èà¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¤É¤¦¤·¤ÆÈà¤È²ñ¤¦Á°¤«¤é¡¢Èà¤Ë»ñ¶â±ç½õ¤ò¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
»ä¤ÏÂç¤·¤¿±ç½õ¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥£¥ê¥·¥¢¡¦¥é¥·¥ã¥É¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¤¬²¿¿Í¤«¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤¬¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Èà¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÈà¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¯¤é±ç½õ¤·¤¿¤Î¤«¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Î³ØÈñ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬½Ð¤·¤¿¤ª¶â¤¬Èà¤ËÅÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÈà¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡¢¸å¤Î¤³¤È¤Ï¡¢·¯¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
Âç¤¤ÊÁÓ¼º¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¡¢¤¹¤´¤¯¡¢ÎÉ¤¤ÃË¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Þ¡¦¥ì¥¤¥Ëー¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥È¥à¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Ç°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢Èà¤¬ÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤ÏÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¯¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Èà¤Î¥È¥ì¥¤¥éー¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Èà¤¬ÈèÊÀ¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Ï¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¡¢´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤¬ÊÑ¤À¤È¡£¥È¥ìー¥éー¤â¤È¤Æ¤â½ë¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Èà¤Ï·è¤·¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¤½¤Î¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¶¯¤¤¡£¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¼ã¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤Ë¤â¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ç¡¢Èà¤È¤Ï¤â¤¦¡Ä¡Ä¡£
¤½¤¦¡£¤½¤ì¤¤ê¡£¤½¤ì¤¤ê¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¡Ä¡Ä¡£
¡Ä¡Ä¡£¡Ä¡Ä¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¨¡¨¡¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤Ä¤¤¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ÁÌä¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£2Ç¯Á°¤Ë¥¢¥ó¥È¥ïー¥ó¡¦¥Õー¥¯¥¢¡Ê¡Ø¥¤¥³¥é¥¤¥¶ー¡Ù¡Ø¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ¥Ç¥¤¡Ù´ÆÆÄ¡Ë¤È¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¥Õー¥¯¥¢¤Ï¡¢¡Ø¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ¥Ç¥¤¡Ù¤ÎÁ°Æüëý¤ò¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡©
¨¡¨¡¤Ï¤¤¡£µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥Ç¥£¡¦¥Ü¥Ê¥ô¥§¥ó¥Á¥å¥é¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÊÄ½¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤Ï»ä¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Í¡£
¨¡¨¡¡Ø¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ¥Ç¥¤¡ÙÁ°Æüëý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´´Ø¿´¤Ï¡©
¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤À¤·¡£
¨¡¨¡¤â¤·¤âÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¥¸¥ç¥ó¡á¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¼ã¤¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
Èà¤â¤ä¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Èà¤Ë¤ÏÈà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Î·»Äï¤â±Ç²è´ÆÆÄ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿Êý¸þÀ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤â¤·¤â»ä¤¬Èà¤Ê¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¢¥ó¥È¥ïー¥ó¡¦¥Õー¥¯¥¢¤È¤ÏÍèÇ¯9·î¡¢¡ØHannibal¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤¹¤è¡£¥íー¥Þ¤ÈÆ®¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¤Î¾Ý¤Ä¤«¤¤¡×¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Ä¾¶á¤Î¼¡²óºî¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡ØPiano Lesson¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¡£¡ØPiano Lesson¡Ù¤Ï¡¢¡ÊËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ë¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨ー¥¿ーⅡ¡Ù¤ÈÆ±Æü¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î²ÈÂ²¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î½µËö¤Ë¡ØÅ·»È¤ÎÂ£¤ê¤â¤Î¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ëー¡¦¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿¡¢1996Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¨Àá¤Ë´Ñ¤ë¤ÈÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¨¡¨¡¤½¤³¤Ç»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê½Ð±é¤·¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê¥æー¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥Ç¥£¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Î½é¤á¤Æ¤Î±Ç²è¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾Ð¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿´ÆÀ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤Ï¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤ÏÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¯¡¢Â¨ºÂ¤ËÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¡£½Ö´ÖÅª¤Ê¥¢¥É¥ê¥Ö¤â¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¸¥çー¥¯¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¾Ð¤¤¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ÆÆÄ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥ê¥É¥êー¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¡¢ÁÇºà¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥Úー¥¹¥È¤·¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤³¤ó¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ê¤·¤«¤áÌÌ¤Ç²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉ½¾ð¡Ë¡¢Èà¤Ê¤é¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡¢¤½¤ì¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨ー¥¿ーⅡ¡Ù¤Ç¤â¡¢¥æー¥â¥¢¤Î¤¢¤ë·Ú¤¤°õ¾Ý¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢Èà¤ÏÁ´¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â´°À®ÈÇ¤ò´Ñ¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Þ¤À´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤ª»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Ö¥é¥¶ー¡£¿À¤Î¤´²Ã¸î¤ò¡£©2024 PARAMOUNT PICTURES.
¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨ー¥¿ーII ±ÑÍº¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¡Ù¤Ï2024Ç¯11·î15Æü¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¡£