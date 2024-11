「ミュータント・タートルズ」の最新作となるアニメシリーズ「テイルズ・オブ・ザ・ミュータント・タートルズ」が2024年12月6日(金)にParamount+にて独占配信されることがわかった。

「ミュータント・タートルズ」は1984年に出版されたアメリカン・コミックスが原作で、アニメシリーズや映画、実写作品など世界中の名だたるクリエイターにより、幾度となくメディア化されている大人気作品。

新作「テイルズ・オブ・ザ・ミュータント・タートルズ」は2023年に劇場公開されたCGアニメ映画『ミュータント・タートルズ ミュータント・パニック!』の続編で、不思議な液体「ミュータンジェン」に触れたことでミュータント(突然変異体)となったレオナルド、ラファエロ、ミケランジェロ、ドナテロのカメたちの活躍を描く物語。“普通のティーンエイジャー”として周囲に受け入れられたいという一途な願いを叶えるため奮闘していた彼らだったが、ニューヨークの街に突如として現れた〈ミュータントの絶滅〉を目論む悪の脅威が立ちはだかり、かつてない戦いが幕を上げる。

(C) 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

吹替声優は、リーダー的存在のレオナルド役に竹功幸が新たに決定。チームの切り込み隊長ラフェエロ役の土屋神葉、チームの末っ子的な存在でお調子者なミケランジェロ役の戸谷菊之介、武器や乗り物の開発もする天才発明家のドナテロ役の榊原優希の3人は前作『ミュータント・タートルズ ミュータント・パニック!』より続投。また、齊藤京子がエイプリル・オニール役として、長谷川カオナシがレイ・フィレット役として劇場版から続投する。

全12話の2Dアニメシリーズ「テイルズ・オブ・ザ・ミュータント・タートルズ」は、12月6日(金)にParamount+にて独占配信開始。