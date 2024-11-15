Î¾¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ô½½Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤Ë°ä»º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î»ä¤¬Æù¿Æ°Ê³°¤Ë°ä»º¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡©¡ÚµÆ´ÖÀéÇµÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë°ä»º¤Ï¿ÆÂ²¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÆÂ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¤ê¹ç¤¤¡×¤Ë°ä»º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎµÆ´ÖÀéÇµ»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡¦¤ª¤Õ¤¿¤ê¤µ¤Þ¤ÎÁêÂ³¡¦½ª³èÁêÃÌ¡Ù¡Ê¿·ÆüËÜË¡µ¬½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¡¢¿ÆÂ²°Ê³°¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë°ä»º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö°äÂ£¡×¤È¡Ö»à°øÂ£Í¿¡×¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÎã¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤¬»à¸å¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë°ä»º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©
Q.¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â·òºß¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô½½Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤ÎA¤µ¤ó¤Ë¡¢»ä¤Î»à¸å¡¢»ä¤Î°ä»º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A.°ä¸À¤Ë¤è¤ëÊýË¡¡Ê°äÂ£¡Ë¤È¡¢·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÊýË¡¡Ê»à°øÂ£Í¿¡Ë¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÊýË¡¤â¡¢¼èÆÀ¤µ¤»¤¿¤¤ºâ»º¤ä³ä¹ç¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»àË´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸úÎÏ¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡°äÂ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°äÂ£¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÁ´Éô¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿Ê¬¤Î1¤È¤¤¤¦³ä¹ç¤Çºâ»º¤ò¾ù¤êÅÏ¤¹Êñ³ç°äÂ£¤ÎÊýË¡¤È¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃÄê¤Îºâ»º¤ò»ØÄê¤·¤Æ¾ù¤êÅÏ¤¹ÆÃÄê°äÂ£¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êñ³ç°äÂ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Q21¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÄê°äÂ£¤Ï¡¢°äÂ£¼Ô¤¬ÆÃ¤Ë»ØÄê¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼õ°ä¼Ô¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤ò°ÜÅ¾¤µ¤»¤º¤ËºÑ¤àÈ¿ÌÌ¡¢°äÂ£¼Ô¤Îºâ»º¹½À®¤ÎÊÑ²½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢°ä¸À½ñºîÀ®¸å¤Ë¼õ°ä¼Ô¤¬ÂÐ¾Ýºâ»º¤ò½èÊ¬¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¼õ°ä¼Ô¤Ëºâ»º¤ò¾ù¤êÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄê¼õ°ä¼Ô¤Ï¡¢ÂÐ¾Ýºâ»º¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¶¦Æ±ÁêÂ³¿Í¤È¤Î°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë°Õ»×É½¼¨¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â°äÂ£¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ÊÌ±986¡Ë¡£
¢¡»à°øÂ£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»à°øÂ£Í¿¤È¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤À¤é¡»¡»¤ÎÅÚÃÏ¤òA¤ËÂ£Í¿¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Â£Í¿¼Ô¡Êºâ»º¤ò¾ù¤ë¿Í¡Ë¤È¼õÂ£¼Ô¡Êºâ»º¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¿Í¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢Â£Í¿¼Ô¤Î»à¸å¤ËÂ£Í¿¼Ô¤Îºâ»º¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤òÀ¸Á°¤ËÌóÂ«¤¹¤ëÂ£Í¿·ÀÌó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡ÊÌ±554¡Ë¡£
»à°øÂ£Í¿¤Ï·ÀÌó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â£Í¿¼Ô¤È¼õ°ä¼Ô¤ÎÎ¾¼Ô¤Î¹ç°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Â£Í¿¼Ô¤Î»à¸å¡¢¼õÂ£¼Ô¤¬¼«¤é¤Î°Õ»×¤À¤±¤Çºâ»º¤Î¼õ¼è¤ê¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼õÂ£¼Ô¤Ë³Î¼Â¤Ëºâ»º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÅÀ¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Â¾Êý¡¢ÂÐ¾Ý¤¬ÉÔÆ°»º¤Î¾ì¹ç¡¢°äÂ£¤Î¾ì¹ç¤Ï°ä¸À¼¹¹Ô¼Ô¤È¼õ°ä¼Ô¤À¤±¤Ç½êÍ¸¢°ÜÅ¾ÅÐµ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»à°øÂ£Í¿¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÔÆ°»º¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¼õÂ£¼ÔÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï½êÍ¸¢°ÜÅ¾ÅÐµ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸¶Â§ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤È¶¦Æ±¤Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï³ä°¦¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°äÂ£¤â»à°øÂ£Í¿¤â¡¢ºâ»º¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¼Ô¤Ë°ìÄê¤ÎÉéÃ´¡ÊÎã¤¨¤Ð¡¢»ä¤Î»à¸å¡¢»ä¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Î»ô°é¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤ËÅÚÃÏ¤òÂ£Í¿¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´¡Ë¤ò²Ý¤¹¡¢ÉéÃ´ÉÕ¤¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡Î±°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°äÂ£¤â»à°øÂ£Í¿¤â¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁêÂ³¿Í¤Î°äÎ±Ê¬¤ò¿¯³²¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°äÎ±Ê¬¿¯³²³Û¤ÎÀÁµá¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ÊÌ±1046¡¡Ë¡¢Ê¶ÁèËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î°äÎ±Ê¬¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¼ÁÌä¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤´Î¾¿Æ¤Î°äÎ±Ê¬¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì6Ê¬¤Î1¤º¤Ä¡Ë¤ò¿¯³²¤·¤Ê¤¤ÈÏ°ÏÆâ¤ÇA¤µ¤ó¤Ë°äÂ£Åù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µÆ´Ö ÀéÇµ
ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¾¾ÈøÁî¹çË¡Î§»öÌ³½ê
ÂåÉ½¼Ò°÷ÊÛ¸î»Î¸øÇ§ÉÔÀµ¸¡ºº»Î