¡Ö¥í¡¼¥Þ¤Î¶¦ÏÂÀ©¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢º£¤ÎÀ¤³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô¡¹¤ÎÌäÂê¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡×¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¶ ±ÑÍº¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¡Ù¥³¥Ë¡¼¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹ÄÄë¤Î¸å·Ñ¼ÔÁè¤¤¤Î±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢·õÆ®»Î¡Ê¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ë¤È¤·¤ÆÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ëÃË¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ù¡£µð¾¢¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬´ÆÆÄ¤·¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤ä¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ê¤É5ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æ±ºî¤Î24Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼II ±ÑÍº¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¡Ù¤¬11·î15Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¥ë¥·¥¢¥¹¡Ê¥Ý¡¼¥ë¡¦¥á¥¹¥«¥ë¡Ë¤ÎÊì¥ë¥Ã¥·¥é¤òÁ°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ±é¤¸¤¿¥³¥Ë¡¼¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ý24Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤È½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡¡ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢½é¤á¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ê¤Î¤«¡¢ºîÉÊ¼«ÂÎ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢Êª¸ì¤Î³Ë¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¥ë¥Ã¥·¥é¤ÈÂ©»Ò¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥Ã¥È¤äÅ¸³«¤Ë¶Ã¤¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÊª¸ì¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ýº£²ó¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥ë¥·¥¢¥¹¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¤â¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÊì¿Æ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»ä¤Ë¤Ï5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤éÊì¿Æ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î´î¤Ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î±ü¿¼¤¤ÉôÊ¬¤òÃµµá¤¹¤ëÌò¤ò»ä¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÂÅÅö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ýº£²ó¤Î¥ë¥Ã¥·¥éÌò¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±é¤¸¤ë¾å¤Ç²¿¤«¿´³Ý¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎÑÍý´Ñ¤ä¡¢²¿¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¥Ã¥·¥é¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Ë¶¦ÏÂÀ©¤ò¼è¤êÌá¤¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁ°¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î20Ç¯´Ö¤ÏÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Å¹õ¤Î»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£¤ÎÌµÀ¯ÉÜ¾õÂÖ¤Ï¥«¥ª¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¿·¤¿¤ÊÀ¯¼£Åª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈà½÷¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±é¤¸¤ëÁ°¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹ºî²È¤Î¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¤¬¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Î¶¦ÏÂÀ©¤Î½ªßá¡Ê¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿ËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¶¦ÏÂÀ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥í¡¼¥Þ¿Í¤Ï²¿¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤«¤¬¾ÜºÙ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥í¡¼¥Þ¤Î¶¦ÏÂÀ©¤ÎÌäÂêÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ëº£¤ÎÀ¤³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô¡¹¤ÎÌäÂê¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤â¤½¤Î¤³¤È¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¥ë¥Ã¥·¥é¤ò±é¤¸¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î½àÈ÷¤Ë¤â¤È¤Æ¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Î80Ç¯´Ö¤ÎÈË±É¤Î¸å¤Î20Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÊø²õ¤òÁ´¤Æ¸«¤Æ¤¤¿½÷À¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¬±é¤¸¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¸À¤¨¤Ð¡¢Èà½÷¼«¿È¤â20Ç¯Á°¤ËÊì¿Æ¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¿Ì¿¤Ë¼«Ê¬¤ò°Ñ¤Í¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥í¡¼¥Þ¿Í¤Ï±¿Ì¿¤Ë¤â¤Æ¤¢¤½¤Ð¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÝÁ°ºî¤ÈËÜºî¤È¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡Á´¤Æ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áá¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î24Ç¯¤Î´Ö¤ËÈà¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò´°àú¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£24Ç¯Á°¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¯¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤À¡×¤È´ÆÆÄ¤Ë¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥»¥Ã¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Á°¤Ï2»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬º£¤Ï20Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤Í¤¨¤ªÉã¤µ¤ó¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÝÂ©»ÒÌò¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥á¥¹¥«¥ë¤ä¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ë¤é¶¦±é¼Ô¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡¡¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤¿¤é¡Ö¥ê¥É¥ê¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ËèÆü¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Í¥¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¡¢±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤«¤é¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¤â¤Î¤ä°Õ¼±¡¢ÁÛÁü¤ò²ò¤Êü¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¤¬2³¬¤Î²°º¬¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÇ¤Î¤è¤¦¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²ò¤Êü¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÈô¤Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ý¤³¤Î±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÂ³ÊÔ¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤¬¡¢»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤Ã¤¿Â³ÊÔ¤â¤Î¤È²¿¤¬°ã¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Þ¤º¡¢24Ç¯¤Î´Ö¤¬¤¢¤¤¤¿¤³¤È¡£¤È¤³¤È¤ó´°àú¤µ¤òÄÉµá¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤À¤«¤éºî¤ê¹þ¤ß²á¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´°àú¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ©¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ëÍ¾Çò¤¬¤¢¤ë¡£¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âµÓËÜ¤¬¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÅÚÂæ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿²È¤Î¤³¤³¤Ë±©¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼«Í³¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÁõ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ëÍ¾Çò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÇÐÍ¥¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿®Íê´Ø·¸¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤â¥ê¥É¥ê¡¼¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý½Ð¿È¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î±Ç²è¤È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î±Ç²è¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À½ºî¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÀ½ºî²ñ¼Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¹ñ¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¡¢¶âÁ¬Åª¤Ê±ç½õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Íø±×¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é±Ç²è¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼Â¸³¤äÃµµæ¤¬¤Ç¤¤ë±Ç²è¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Àï¸å¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Í¥ª¥ê¥¢¥ê¥º¥à±Ç²è¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥Ì¡¼¥Ù¥ë¥Ð¡¼¥°¤¬¤Þ¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î²¿½½²¯¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â·Ý½ÑÀ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤¬·Ý½ÑÅª¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡¢³×¿·À¤äÂç½°À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍ¥Îô¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÎ¾Êý¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤Á¤é¤Ë¤â½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡¡ÆüËÜ¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ëè²óÍè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ°Ê³°¤Î½ê¤Ë¤â¤¤¤Ä¤«¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯ÂÚºß¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤äÅ¯³Ø¤ä»×ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±Ç²è¤Î¸«¤É¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Â¿Ê¬´üÂÔ°Ê¾å¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤È´¶¤¸¤ÆËþÂ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º±Ç²è´Û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢´¶Æ°¤¹¤ë·Ð¸³¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅÄÃæÍºÆó¡Ë