コスメデコルテ25年春コスメ「ルージュデコルテ クリームグロウ」“血色ツヤ続く”新アイコンリップ誕生

コスメデコルテ(DECORTÉ)の2025年春コスメとして、新作ルージュ「コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ」が、2025年1月16日(木)より発売される。

“極上タッチ”で艶が続く新アイコンリップ誕生

「コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ」は、スキンケア効果、香り、心地よさ、カラーの全てにこだわり抜いた“新・アイコンリップ”だ。



なんといっても魅力は、どんな肌にも溶けこむ抜群の肌なじみと、口づけのように心地よく、体温でとろけるように伸び広がる極上のタッチ。たっぷりの美容成分配合で、1日中深く贅沢なうるおいで満たすとともに、血色感やハリ・弾力をアップさせてくれる。ひと塗りすれば、まるで唇がプランプアップしたような、“縦ジワレス”な艶リップを実感できるはず。

カラーは、自分自身の肌が持つ血色感の延長にあるような、あらゆる肌トーンにとけこむ25色。肌と唇の色のギャップを自然になじませるための色素「ヘモグロレッド」を全色に配合しているので、ほどよい血色感で、肌と骨格の美しさを引き立たせてくれる。うっとりするようなつけ心地のリップスティックは、春の1軍コスメとして活躍してくれそう。

全カラーラインナップ

01G signature red:誰もの肌で鮮やかに映えるセントロイドレッド

02G blissful moment:優美で気品のあるピンクローズ

03G prima tutu:やわらかな青みのピンクベージュ

04G vanilla beige:肌になりすますような透き通るシアーベージュ

05G blush beige:ヘルシーに艶めくいきいきとしたコーラルベージュ

06G honey beige:ほんのり透けるオレンジベージュ

07G nude conscious:上品にとけこむローズベージュ

08G balanced:均整のとれたモダンなレディッシュベージュ

09G hug&kiss:包み込むようなぬくもりのブラウンベージュ

10G butted red:スタイリッシュなイエローレッド

11G fully bloomed:可憐で華やかなレディッシュピンク

12G birds chirping:愛らしく軽やかなコーラルピンク

13G my theory:どんな肌とも調和するニュートラルなローズベージュ

14G skin rose:華やかに自然な血色感を咲かせるローズ

15G anywhere you are:落ち着きのあるべージーレッド

16G eternally:奥行きのあるエレガントなダスティローズ

17G nocturnal butterfly:奥深く妖艶なカシスローズ

18G a piece of love:明るい気品のあるピンクローズ

19G red accord:彩りに厚みのあるブリックレッド

20G spice of love:端正にとけこむ知的なローズレッド

21G timeless dignity:ゆるがない存在感がうまれるバーガンディレッド

22G raspberry praline:豊かな奥行きのあるラズベリーブラウン

23G rosewood:気品漂うローズウッド

24G raw umber:透明感のあるベージュブラウン

25G mauve beige:かすかな血色感のある静かなモーヴベージュ

【詳細】

「コスメデコルテ ルージュデコルテ クリームグロウ」 全25色 各5,500円<新製品>

発売日:2025年1月16日(木)



【問い合わせ先】

コスメデコルテ

TEL:0120-763-325

