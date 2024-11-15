【フルアルバム「新星目録」】2025年1月22日 発売予定価格： 初回限定盤 5,500円 通常版 3,300円 【ソロライブ「Hoshimachi Suisei 日本武道館 Live “SuperNova”」】2025年2月1日 開催予定

カバーは、同社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」に所属する星街すいせいさんの3rdフルアルバム「新星目録」を2025年1月22日にリリースする。価格は初回限定盤が5,500円、通常版が3,300円。11月14日20時30分より各店舗にてCDアルバムの予約受付が開始されている。

また、同年2月1日に日本武道館にて、ソロライブ「Hoshimachi Suisei 日本武道館 Live “SuperNova”」が開催されることも決定した。

「星街すいせい」3rdフルアルバム「新星目録」のリリースが決定！

収録楽曲：ビビデバ、ムーンライト、AWAKE 他

「新星目録」（初回限定盤）

品番：HLP-10009

価格：5,500円

セット内容：透明ケース付きデジパック2DISC /CD & Blu-ray

Blu-ray収録内容：ビビデバ、ムーンライト、AWAKE

「新星目録」（通常盤）

品番：HLP-10010

価格：3,300円

先行リリース「AWAKE」楽曲情報

タイトル：「AWAKE」

作詞：草野華余子

作編曲：Giga & TeddyLoid

□配信ページ

店舗別オリジナル特典

【AWAKE / 星街すいせい(official)】

下記販売店にて「新星目録」初回限定盤および通常盤を購入すると先着で法人別オリジナル特典がもらえる。

※法人特典は無くなり次第終了となります。予めご了承下さい。

※特典物のデザインは後日お知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。

「Hoshimachi Suisei 日本武道館 Live “SuperNova”」概要

11月14日20時30分より現地会場チケットの1次先行（抽選）の販売が開始されている。チケット情報などライブの最新情報は、特設サイト及び開催概要で確認できる。

公演情報

公演名

「Hoshimachi Suisei 日本武道館 Live “SuperNova”」

主催：カバー / hololive production / hololive

出演者

星街すいせいさん

開催日時

2025年2月1日（土） 開場 17時 / 配信OPEN 17時30分 / 開演 18時

会場

日本武道館（〒102-8321 東京都千代田区北の丸公園2番3号）

アクセス

東京メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線「九段下」

2番出口より徒歩5分

※九段下駅混雑時は、4番出口をご利用下さい。お帰りの際も駅周辺混雑時は、歩道橋を渡り、1番又は3番出口を利用すると便利です。

チケット情報

現地会場チケット

S席：15,000円

A席：13,000円

B席： 9,800円

【1次先行（ローチケ/ 抽選）】

受付期間：11月14日（木）20時30分～11月24日（日）23時59分

当選確認期間・入金期間：11月28日（木）15時～12月1日（日）23時

□申し込み（ローチケ先行）ページ

【2次先行（ローチケ/ 抽選）】

受付期間：12月6日（金）21時～12月15日（日）23時59分

当選確認期間・入金期間：12月19日（木）15時～12月22日（日）23時

□申し込み（ローチケ先行）ページ

※本先行受付は抽選受付となります。

※入金時（決済時）チケット1枚につき、先行サービス料550円、システム利用料220円、電子チケットサービス料110円が別途かかります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※チケット氏名印字あり。

【一般販売（ローチケ）】

受付期間・発券開始：2025年1月11日（土）12時～

□申し込みページ

※入金時（決済時）チケット1枚につき、システム利用料220円、電子チケットサービス料110円が別途かかります。

※お1人様2枚までお申し込み可能です。

※チケット氏名印字あり。

【配信チケット】

配信チケット情報は後日公開。

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