「ワンピース」よりイーストブルー編のウソップとサンジがS.H.Figuartsで登場【#魂ネイション2024】
【TAMASHII NATION 2024】
開催期間：11月15日～11月17日
入場時間：10時～20時（最終入場19時30分）
11月17のみ17時 閉場（最終入場16時30分） イベント会場：
ベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール 秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE TAMASHII NATIONS STORE TOKYO 入場料：無料
開催期間：11月15日～11月17日
入場時間：10時～20時（最終入場19時30分）
11月17のみ17時 閉場（最終入場16時30分） イベント会場：
ベルサール秋葉原1F・B1F イベントホール 秋葉原UDX 2F AKIBA_SQUARE TAMASHII NATIONS STORE TOKYO 入場料：無料
BANDAI SPIRITSは、「S.H.Figuarts ウソップ -冒険の夜明け-」と「S.H.Figuarts サンジ -冒険の夜明け-」を公開した。11月15日より秋葉原で開催のイベント「TAMASHII NATION 2024」で展示する。
本商品は、「ワンピース」より麦わら海賊団の「ウソップ」と「サンジ」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。会場にて参考出展がされている。
物語の始まりとなる東の海（イーストブルー）編の衣装が再現されている。【S.H.Figuarts ウソップ -冒険の夜明け-】 【S.H.Figuarts サンジ -冒険の夜明け-】
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション