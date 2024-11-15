11月17日、港区周辺で交通規制を実施！

東京では毎年恒例の大規模なシティマラソンイベント。 (c) maroke - stock.adobe.com

2024年11月17日 (日)に実施される「MINATOシティハーフマラソン2024」は、港区立芝公園周辺をコースとする大規模なマラソン大会だ。大会の当日は、日比谷通り、第一京浜、芝公園出入口（首都高速都心環状線）を含め、大規模な交通規制も実施される。

交通規制のお知らせや、迂回ルートの案内は、下記サイトへアクセスし確認してほしい。周辺を通行するドライバーは、交通規制図を確認して推奨される迂回路の通行を検討しよう。

INFORMATION

MINATOシティハーフマラソン2024ホームページ

https://minato-half.jp/traffic/

交通規制・迂回ルートについて

https://www.shutoko.jp/-/media/pdf/responsive/customer/traffic/control/detail/2024/11/07_kisei_minato2024.pdf

MINATOシティーハーフマラソン2024の交通規制図。

MINATOシティーハーフマラソン2024の交通規制図の詳細。

【一般道の交通規制】

■浜松町2－芝4間

8時～11時

■芝4－芝5－札の辻間

8時～11時10分

■芝公園グランド前－芝5間

8時～11時25分

■赤羽橋－芝公園グランド前間

8時～11時25分

■御成門ー芝公園グランド前間

上り車線（日比谷方面）7時30分～11時25分/下り車線（品川方面）8時～11時25分

■特別区道第1021号

11月16日（土）7時～翌17日18時

■愛宕下通り方面－日比谷通り方面間

7時～11時25分

■新橋4－御成門間

8時～11時25分

■西新橋2南－新橋4間

8時～11時25分

■西新橋－新橋4間

8時～11時25分

■西新橋2－虎ノ門間

8時～11時25分

■西新橋1－西新橋間

8時～10時30分

■西新橋1ー西新橋3間

8時～11時30分

■神谷町－西新橋3間

8時00分～11時30分

■神谷町－板倉間

8時15分～11時35分

■虎ノ門2－神谷町間

8時15分～10時25分

■板倉－赤羽橋間

8時15分～10時10分

■新一の橋－赤羽橋間

8時15分～10時

■板倉－東京タワー前間

8時15分～11時35分

【首都高速 都心環状線の交通規制】

■芝公園 入口（内回り）

8時～11時25分

通行止め

■芝公園 出口（内回り）

8時～11時25分

左折可・右折不可

■芝公園 出口（外回り）

8時～11時25分

通行止め

