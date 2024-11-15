「MINATOシティハーフマラソン2024」開催で交通規制！ 日比谷通り、第一京浜で渋滞予想。芝公園出入口は通行止に【道路のニュース】
11月17日、港区周辺で交通規制を実施！
東京では毎年恒例の大規模なシティマラソンイベント。 (c) maroke - stock.adobe.com
2024年11月17日 (日)に実施される「MINATOシティハーフマラソン2024」は、港区立芝公園周辺をコースとする大規模なマラソン大会だ。大会の当日は、日比谷通り、第一京浜、芝公園出入口（首都高速都心環状線）を含め、大規模な交通規制も実施される。
交通規制のお知らせや、迂回ルートの案内は、下記サイトへアクセスし確認してほしい。周辺を通行するドライバーは、交通規制図を確認して推奨される迂回路の通行を検討しよう。
INFORMATION
MINATOシティハーフマラソン2024ホームページ
https://minato-half.jp/traffic/
交通規制・迂回ルートについて
https://www.shutoko.jp/-/media/pdf/responsive/customer/traffic/control/detail/2024/11/07_kisei_minato2024.pdf
MINATOシティーハーフマラソン2024の交通規制図。
MINATOシティーハーフマラソン2024の交通規制図の詳細。
【一般道の交通規制】
■浜松町2－芝4間
8時～11時
■芝4－芝5－札の辻間
8時～11時10分
■芝公園グランド前－芝5間
8時～11時25分
■赤羽橋－芝公園グランド前間
8時～11時25分
■御成門ー芝公園グランド前間
上り車線（日比谷方面）7時30分～11時25分/下り車線（品川方面）8時～11時25分
■特別区道第1021号
11月16日（土）7時～翌17日18時
■愛宕下通り方面－日比谷通り方面間
7時～11時25分
■新橋4－御成門間
8時～11時25分
■西新橋2南－新橋4間
8時～11時25分
■西新橋－新橋4間
8時～11時25分
■西新橋2－虎ノ門間
8時～11時25分
■西新橋1－西新橋間
8時～10時30分
■西新橋1ー西新橋3間
8時～11時30分
■神谷町－西新橋3間
8時00分～11時30分
■神谷町－板倉間
8時15分～11時35分
■虎ノ門2－神谷町間
8時15分～10時25分
■板倉－赤羽橋間
8時15分～10時10分
■新一の橋－赤羽橋間
8時15分～10時
■板倉－東京タワー前間
8時15分～11時35分
【首都高速 都心環状線の交通規制】
■芝公園 入口（内回り）
8時～11時25分
通行止め
■芝公園 出口（内回り）
8時～11時25分
左折可・右折不可
■芝公園 出口（外回り）
8時～11時25分
通行止め