Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ö¼«Á³ÂÎ¡õ¥¯¡¼¥ë¡×2¼ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡ØÈþST¡Ù½éÉ½»æ
¡¡KinKi Kids¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬15ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À·î´©»ï¡ØÈþST¡Ù2025Ç¯1·î¹æ¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡ËËÜ»ï¡¦ÆÃÊÌÈÇ¤È¤â¤Ë½éÅÐ¾ì¡£½éÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¦»Ò¤¬²¦»Ò¤ò¡ª°æ¾åË§Íº¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÆ²ËÜ¸÷°ì
¡¡ËÜ»ï¤Ï¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¼«Á³ÂÎ¤Ê¥Ý¡¼¥º¡¢ÆÃÊÌÈÇ¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¥¯¡¼¥ë¤ËÅ»¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡¡¥«¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤Ï¤·¤Æ¤â¡¢¸å²ù¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡ÈÆ²ËÜ¸÷°ì¡É¤È¤¤¤¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿Âç¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSHOCK¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¤¤è¤¤¤è½ªËë¡£25Ç¯´Ö¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤ßÂ³¤±¤¿ÉñÂæ¤ò¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¹â¤ß¤Ë¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤¿Æ²ËÜ¤Ï¥é¥¹¥È¥é¥ó¿¿¤ÃÂþÃæ¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤Î¿´¶¤È¡¢¤È¤â¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¥¶¡¦¾¼ÏÂÃË»Ò¤À¤È¤¤¤¦¤ªÃãÌÜ¤ÊÁÇ´é¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸÷°ì¤¬¡¢FTC¤Î¥µ¥×¥ê¡ÖFTC NMN ULTIMATE 15000¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¡£¡ØÈþST¡Ù»ïÌÌ¤Ç¤â¡¢¡ÖFTC NMN ULTIMATE 15000¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢FTC·¯Åç¼ÒÄ¹¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¦»Ò¤¬²¦»Ò¤ò¡ª°æ¾åË§Íº¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÆ²ËÜ¸÷°ì
¡¡ËÜ»ï¤Ï¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¼«Á³ÂÎ¤Ê¥Ý¡¼¥º¡¢ÆÃÊÌÈÇ¤Ï¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¥¯¡¼¥ë¤ËÅ»¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£
¡¡¥«¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤Ï¤·¤Æ¤â¡¢¸å²ù¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡ÈÆ²ËÜ¸÷°ì¡É¤È¤¤¤¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿Âç¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSHOCK¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¤¤è¤¤¤è½ªËë¡£25Ç¯´Ö¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤ßÂ³¤±¤¿ÉñÂæ¤ò¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¹â¤ß¤Ë¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤¿Æ²ËÜ¤Ï¥é¥¹¥È¥é¥ó¿¿¤ÃÂþÃæ¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤Î¿´¶¤È¡¢¤È¤â¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¥¶¡¦¾¼ÏÂÃË»Ò¤À¤È¤¤¤¦¤ªÃãÌÜ¤ÊÁÇ´é¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸÷°ì¤¬¡¢FTC¤Î¥µ¥×¥ê¡ÖFTC NMN ULTIMATE 15000¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¡£¡ØÈþST¡Ù»ïÌÌ¤Ç¤â¡¢¡ÖFTC NMN ULTIMATE 15000¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢FTC·¯Åç¼ÒÄ¹¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£