ADDICTIONからリキッドチークやリップアイテムなど春の新商品が2025年1月10日に発売

ADDICTIONはこのほど、2025年1月10日より発売する新商品を発表しました。

■アイシャドウパレットやネイルポリッシュも登場

◇ザ リキッドブラッシュ フォギー

「ザ リキッドブラッシュ フォギー」(3,740円)は、クリアな発色とソフトフォーカスされたようなフォギー質感で、簡単にフレッシュな印象に仕上げるリキッドチーク。フロストオイルの配合でパウダリーななめらかな伸びを実現しています。

カラーは8色展開。

<カラー展開>

001 Pillow Dream…イノセントな印象のベビーピンク

002 So Cushy…ニュートラルな印象のソフトローズ

003 Tender Sunset…夕陽のような優しさのコーラルピーチ

004 At Balcony…ゴールドが潜むスローなベージュ

005 On Vacay…表情に溶け込む赤みのモダンベージュ

006 Brand New You…高揚を語る血色感のレッド

007 Stray Girl…モダンな印象のグレープモーヴ

008 Blossom Canal…ブルーとピンクがつやめくベリーピンク

◇ザ リキッドブラッシュ グロウ

「ザ リキッドブラッシュ グロウ」(3,740円)は、頬が引き上がったようなハリ、ツヤ高い血色感を与える、美容液90%以上配合のみずみずしいテクスチャーが特徴のリキッドチーク。

カラーは全5色展開です。

<カラー展開>

001 Morning Doze…至福のまどろみを表現したコーラルピンク

002 Slow Mood…希望を感じるイエローオレンジ

003 Sweetener…甘くメロウな意志を語るモーヴピンク

004 The Healing…ピュアな印象のアンティークローズ

005 Inner Passion…アンニュイに色づくライトボルドー

◇ザ アイシャドウ パレット + “サイレンスト セレニティ

「ザ アイシャドウ パレット + “サイレンスト セレニティ”」(6,820円)は、限定でクリームテクスチャーをセットしたアイシャドウパレット。全質感にベルベットクリーミーオイルを配合しており、やわらかなテクスチャーが特徴です。

クールトーンのグレージュパレットと、ウォームトーンのベージュパレットの2種類を用意しました。

<カラー展開>

101 Urban Serenity…静寂に包まれる時間をイメージしたクールトーンのグレージュパレット

102 Unchained Melody…調和がもたらす自由をイメージしたウォームトーンのベージュパレット

◇ザ リップバーム ソフトマット “サイレンスト セレニティ”

「ザ リップバーム ソフトマット “サイレンスト セレニティ”」(4,070円)は、ソフトマットカラーのリップバーム。ピンクベージュとヌードベージュの2色展開です。

<カラー展開>

101 Dream Ripples…夢の余韻をたのしむピンクベージュ

102 Healing Sun…陽光に癒されるヌードベージュ

◇リップ オイル プランパー “サイレンスト セレニティ”

「リップ オイル プランパー “サイレンスト セレニティ”」(3,300円)は、高いトリートメント効果でプランプアップするリップオイル。ミルキーブルーとミルキーイエローの2色展開です。

<カラー展開>

101 Creamy Sky…うららかな空を想うミルキーブルー

102 Balmy Day…麗らかな気分を誘うミルキーイエロー

◇リップ スクラブ バーム

「リップ スクラブ バーム」(3,300円)は、シュガースクラブで角質をオフしながら保湿する、新感覚のリップバームです。下地の他、日中の保湿やナイトケアに。

◇ザ ネイル ポリッシュ + “サイレンスト セレニティ”

「ザ ネイル ポリッシュ + “サイレンスト セレニティ”」(2,420円)は、優れた速乾性とロングラスティングが特徴のネイルポリッシュ。

全て限定で6色展開です。

<カラー展開>

121C Cloud Bed…ソフトな血色感のクリーミーホワイト

122P Scent of Spice…ゴールドが密かに瞬くシアーベージュ

123C Calm World…まろやかな気品のニュートラルベージュ

124P Soothing Melody…シルバーが踊るシアーピンク

125C Fade to Mauve…エフォートレスなモーヴベージュ

126C Teddy Mellow…メロウな抜け感のヌーディオレンジ

◇ザ マスカラ カラーニュアンス WP “サイレンスト セレニティ”

つややかなダークカラーが、ポエティックな表情のアクセントに。まつ毛の存在を際立たせる濃さと抜け感のバランスにこだわったマスカラ。一本ずつ繊細にコートし、まつ⽑の先まで流れるように美しくセパレートします。

<カラー展開>

017 Ultra Black…静謐な空気をまとう闇夜のような漆黒

002 Rusty Brunette…上品な余裕が生まれるダークブラウン

※017 Ultra Blackは、同日発売の「ザ マスカラ カラーニュアンス WP 017 Ultra Black」のパッケージデザインを“SILENCED SERENITY”仕様にしたバージョンです。

◇ザ マスカラ カラーニュアンス WP

「ザ マスカラ カラーニュアンス WP」から新色“017 Ultra Black”が登場。つややかな漆黒が、その目線に余韻を生む。まつ毛の存在を際立たせる「黒のなかの黒」を表現したウルトラブラックのマスカラ。一本ずつ繊細にコートし、まつ⽑の先まで流れるように美しくセパレートします。

◇ザ マスカラ インテンス ラッシュ

「ザ マスカラ インテンス ラッシュ」にも新色“004 Ultra Black”が追加。

眼差しに、漆黒の強さとエレガンスを。自まつ毛をケアしながらボリュームインパクトをかなえるマスカラ。重ねるほど現れる衝撃のボリューム、ダマ知らずのセパレート力、美しいカールキープ力のすべてを叶えます。

■商品概要

アディクション

商品名:ザ リキッドブラッシュ フォギー(全8色)

価格:3,740円

ザ リキッドブラッシュ グロウ(全5色)

価格:3,740円

商品名:ザ アイシャドウ パレット + “サイレンスト セレニティ”(限定2種)

価格:6,820円

商品名:ザ リップバーム ソフトマット “サイレンスト セレニティ”(限定2色)

価格:4,070円

商品名:リップ オイル プランパー “サイレンスト セレニティ”(限定2色)

価格:3,300円

商品名:リップ スクラブ バーム

価格:3,300円

商品名:ザ ネイル ポリッシュ + “サイレンスト セレニティ”(限定6色)

価格:2,420円

商品名:ザ マスカラ カラーニュアンス WP “サイレンスト セレニティ”(限定2色)

価格:4,180円

商品名:ザ マスカラ カラーニュアンス WP(新1色)

価格:4,180円

商品名:ザ マスカラ インテンス ラッシュ(新1色)

価格:4,180円

